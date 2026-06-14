El presidente Javier Milei se prepara para realizar una nueva gira internacional que se extenderá durante diez días y que incluirá visitas a España y otros dos países, en el marco de una agenda centrada en actividades políticas, económicas y encuentros con referentes internacionales.

Según trascendió, el viaje tendrá como una de sus principales escalas a España, un destino que Milei ha visitado en varias oportunidades desde que asumió la Presidencia y donde mantiene vínculos con dirigentes políticos, empresarios y referentes del pensamiento liberal.

La gira se enmarca en la estrategia del mandatario de fortalecer su presencia internacional y consolidar relaciones con sectores afines a sus ideas económicas y políticas, una línea que ha caracterizado buena parte de su agenda exterior desde el inicio de su gestión.

Aunque todavía no se difundió oficialmente el cronograma completo, fuentes cercanas al Gobierno indicaron que el viaje incluirá actividades públicas, reuniones institucionales y encuentros con dirigentes de distintos países.

La nueva salida al exterior se producirá en un contexto político intenso para la administración nacional, marcado por debates legislativos y desafíos económicos internos, lo que vuelve a poner la atención sobre la agenda internacional del jefe de Estado.

Durante 2026, Milei ya protagonizó varias giras internacionales con escalas en Estados Unidos, Europa, Israel y países de la región, donde participó de foros económicos, encuentros políticos y actividades diplomáticas.

La expectativa ahora está puesta en la confirmación oficial de los destinos restantes y de las actividades que desarrollará el mandatario durante una gira que volverá a ubicar a la política exterior argentina en el centro de la escena.