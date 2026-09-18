El presidente Javier Milei viajará el próximo lunes 21 de septiembre por la noche rumbo a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde volverá a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Su regreso al país está previsto para el viernes.

La Asamblea General atraviesa su semana de alto nivel y el debate general comenzará el martes 22 de septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La organización confirmó que las exposiciones de jefes de Estado, de Gobierno y otros representantes se extenderán hasta el lunes 28.

De acuerdo con la agenda difundida hasta el momento, Milei tiene previsto intervenir ante la Asamblea el miércoles 23. Allí se espera que profundice la posición argentina sobre Malvinas y haga referencia a la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa y al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Ejecutivo al Congreso.

El Gobierno busca una reunión con Trump

En paralelo, la Cancillería trabaja para concretar una reunión formal entre Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El objetivo del Gobierno argentino es abordar, entre otros asuntos, la cuestión Malvinas. Por el momento, el encuentro bilateral no fue confirmado.

Una primera posibilidad de contacto entre ambos mandatarios podría darse el martes 22 durante un encuentro protocolar con los jefes de Estado que estarán presentes en Nueva York. También se realizan gestiones diplomáticas para intentar concretar una reunión durante la estadía presidencial.

Milei viajaría acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La eventual incorporación del ministro de Economía, Luis Caputo, a la comitiva todavía estaba pendiente de confirmación este viernes.

La participación argentina se dará en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General, que comenzó formalmente el 8 de septiembre. El lema establecido para este año es “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.