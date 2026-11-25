El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Paraguay para mantener su primer encuentro presencial con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña. La visita se concretará este jueves 26 de noviembre en Asunción y tendrá como objetivo sostener la alianza política y comercial entre ambos países, en medio de la crisis institucional que atraviesa el país vecino.

El mandatario argentino estará acompañado por el canciller Pablo Quirno. La reunión había sido acordada durante una conversación telefónica que ambos presidentes mantuvieron el 13 de noviembre, cuando Milei le transmitió su respaldo a la nueva administración paraguaya y manifestó su intención de profundizar la agenda bilateral.

El viaje se produce después de la salida de Peña, quien había construido una estrecha relación política con Milei y compartía con el Gobierno argentino varias posiciones sobre el funcionamiento del Mercosur, el libre comercio y la desregulación económica.

La crisis política que cambió el escenario en Paraguay

La llegada de Alliana al poder se produjo después de una fuerte crisis financiera vinculada a Ueno Bank. La entidad fue intervenida por el Banco Central paraguayo y la situación derivó en una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

El conflicto alcanzó al entonces presidente Santiago Peña, quien fue destituido por el Senado el 6 de noviembre. Posteriormente, la Justicia ordenó su prisión preventiva mientras avanza la investigación sobre su presunta participación en maniobras vinculadas al grupo empresario relacionado con la entidad bancaria.

Alliana, que se desempeñaba como vicepresidente, asumió la conducción del país y deberá completar el mandato hasta agosto de 2028.

Desde la Casa Rosada siguieron el proceso con cautela y evitaron intervenir públicamente en la crisis interna paraguaya. Sin embargo, el Gobierno argentino dejó en claro que buscaba preservar la relación con Asunción, independientemente del cambio de autoridades.

Qué temas abordarán Milei y Alliana

Durante el encuentro, los mandatarios prevén avanzar sobre distintos puntos de la agenda bilateral. Entre los principales temas aparecen la Hidrovía Paraguay-Paraná, la cooperación energética, el comercio, la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

También está previsto que Milei mantenga una reunión con empresarios paraguayos, en una señal del interés argentino por sostener los vínculos comerciales y las inversiones entre ambos países.

La visita tiene además una dimensión regional. Peña había sido uno de los principales aliados de Milei dentro del Mercosur, especialmente en su postura a favor de flexibilizar las condiciones del bloque para avanzar en acuerdos comerciales por fuera de la región.

Con la llegada de Alliana, la administración argentina busca trasladar esa sintonía política a la nueva etapa paraguaya y evitar que la crisis institucional afecte los acuerdos y proyectos que ambos países mantenían en marcha.