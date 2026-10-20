El presidente Javier Milei partió este lunes 19 de octubre rumbo a España para cumplir una agenda de actividades económicas, académicas y políticas en Madrid. Durante su visita, el mandatario se reunirá con referentes de la derecha española y participará de un foro empresarial, en medio de la campaña previa a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario argentino despegó pasadas las 23.10 y tiene previsto arribar a Madrid este martes, alrededor de las 13.30, hora argentina. La comitiva está integrada por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier, quienes lo acompañarán durante las actividades oficiales.

La agenda presidencial se concentrará principalmente durante el miércoles 21 de octubre, con exposiciones ante empresarios, economistas y representantes de organizaciones vinculadas al pensamiento liberal.

La agenda de Milei en España

La primera actividad prevista será a las 5.15, hora argentina, cuando Milei participe del Nueva Economía Fórum, un encuentro que reunirá a empresarios y especialistas en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Posteriormente, a las 8, el Presidente asistirá a la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante esa actividad coincidirá con el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de sus principales referentes intelectuales. En abril de 2025, Milei lo distinguió con la Orden de Mayo durante una ceremonia realizada en la Casa Rosada.

El encuentro político más importante está programado para las 12, hora argentina, cuando se reúna con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras del Partido Popular.

También está prevista una reunión con representantes de la Fundación Disenso, organización vinculada a Vox, el partido encabezado por Santiago Abascal. Sin embargo, hasta el momento no figura en la agenda oficial un encuentro entre Milei y el dirigente español.

La visita concluirá con una entrevista periodística a las 14 en el Hotel Hyatt Hesperia. El regreso a la Argentina está previsto para las 16 del miércoles, con llegada a Aeroparque durante la mañana del jueves 22 de octubre.

Un viaje marcado por las elecciones en España

La llegada del mandatario argentino se produce en un contexto de creciente tensión política en España, luego de que Pedro Sánchez anunciara la disolución de las Cortes y convocara a elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

La decisión se produjo después de que el Parlamento rechazara dos decretos vinculados a políticas de vivienda, en medio de protestas y cuestionamientos a la gestión del Gobierno español.

En ese escenario, el Partido Popular y Vox buscan ampliar su representación parlamentaria, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) procura mantener el Gobierno.

La visita también se desarrolla en medio de las diferencias políticas entre Milei y Sánchez, cuya relación atraviesa momentos de tensión desde 2024. En mayo de aquel año, el presidente argentino participó de un encuentro organizado por Vox y cuestionó a Begoña Gómez, esposa del mandatario español, lo que generó un conflicto diplomático entre ambos países.

En la previa del viaje, Sánchez volvió a marcar diferencias con las políticas económicas asociadas al presidente argentino. Durante un acto partidario, afirmó: "Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan".

De esta manera, Milei tendrá una nueva visita a España con una agenda que combinará su participación en espacios económicos con encuentros políticos, en una etapa decisiva para el escenario electoral español.