El presidente Javier Milei arribó este martes a Lima para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. El mandatario argentino forma parte de la lista de jefes de Estado invitados al Congreso peruano, donde se realiza el cambio de mando tras las elecciones del país vecino.

Antes del acto oficial, Milei mantuvo un encuentro bilateral con Fujimori, quien fue proclamada ganadora de los comicios del pasado 3 de julio luego de una segunda vuelta ajustada frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. La diferencia final fue inferior a los 50.000 votos.

El jefe de Estado argentino llegó acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La reunión con la mandataria peruana se dio como parte de la agenda internacional del Gobierno argentino y en el marco de una ceremonia que reunió a distintos líderes de la región.

Del acto también participan el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. En cambio, no está prevista la presencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en momentos en que la relación diplomática con Argentina atraviesa una etapa de tensión.

El conflicto entre ambos gobiernos se profundizó luego de declaraciones cruzadas entre Milei y Lula, después de que el mandatario argentino calificara al brasileño de “ladrón y presidiario”, generando una fuerte reacción desde Brasilia.

La presencia de Milei en Perú forma parte de una agenda exterior que busca fortalecer vínculos con gobiernos alineados con su visión política y económica. Durante su estadía en Lima, el Presidente también mantendrá contactos con otros representantes internacionales que participan de la asunción.

Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, asumió el cargo tras una elección marcada por la polarización política y un resultado cerrado que definió el nuevo escenario institucional peruano.