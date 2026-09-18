El presidente Javier Milei visitó este viernes 18 de septiembre Bahía Blanca, donde recorrió distintos proyectos industriales y mantuvo un encuentro con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza. La comitiva estuvo integrada, entre otros, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Una de las primeras actividades fue una recorrida por las instalaciones de Compañía Mega, firma dedicada al procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta. El proyecto de ampliación contempla una inversión de US$365,4 millones dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según informó Presidencia, la iniciativa apunta a incrementar la capacidad productiva y las exportaciones de hidrocarburos. Durante la visita, Milei participó de una presentación institucional y conversó con trabajadores de la compañía.

La agenda también incluyó una recorrida por Louis Dreyfus Company. La empresa proyecta invertir US$400 millones para construir una planta destinada al procesamiento de soja y girasol en Bahía Blanca, con una capacidad industrial prevista de hasta 4.000 toneladas diarias.

Además, el Presidente sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía proyecta construir una planta de producción de urea. De acuerdo con la información oficial, la iniciativa prevé una inversión de US$2.700 millones y una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales.

Encuentro con dirigentes y militantes

Luego de la agenda empresarial, Milei participó de un encuentro con dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en Bahía Blanca. También estuvieron Karina Milei, Santilli y el titular bonaerense del espacio, Sebastián Pareja.

La visita fue la tercera de Milei a Bahía Blanca desde que asumió la Presidencia. Había estado en diciembre de 2023 tras el temporal que causó 13 muertes por el derrumbe del techo del Club Bahiense del Norte y regresó en marzo de 2025 después de las inundaciones que afectaron a la ciudad.