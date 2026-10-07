El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana, en la previa de las elecciones de medio término que se realizarán el 3 de noviembre. La agenda todavía está en construcción, aunque ya contempla actividades políticas, empresariales y diplomáticas en Washington.

Según lo previsto, el mandatario argentino arribará a la capital estadounidense durante la mañana del miércoles 14 de octubre. Ese mismo día participará de la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario, donde fue anunciado como invitado de honor.

Durante el evento, Milei tiene previsto brindar un discurso en el Andrew W. Mellon Auditorium. Allí coincidirá con dirigentes políticos, empresarios, inversores y representantes de la comunidad hispana en Estados Unidos.

En la gala también estará presente Eduardo Bolsonaro, exdiputado brasileño y hermano de Flávio Bolsonaro. La presencia de ambos dirigentes se dará en un contexto regional marcado por distintas elecciones y por el posicionamiento internacional que viene impulsando el Gobierno argentino.

La agenda continuará el jueves 15 de octubre con un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ubicada cerca de la Casa Blanca. Está previsto que Milei tome la palabra durante esa actividad.

Más tarde, el Presidente participará de una reunión en la Embajada argentina vinculada al combate contra el antisemitismo. Del encuentro también participarán autoridades y representantes internacionales vinculados a esa temática.

Por el momento, no está prevista una reunión entre Milei y Donald Trump durante esta visita. Sin embargo, el viaje volverá a producirse en un momento de fuerte actividad política en Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones de medio término.

Tras su regreso a la Argentina, Milei también tiene previsto viajar a Europa. El 19 de octubre partiría rumbo a España para participar de una conferencia en Madrid el día 21.