El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra la oposición y la prensa durante una charla que brindó este jueves ante estudiantes de cuarto y quinto año de la escuela ORT, en el barrio porteño de Almagro. Aunque la actividad estaba planteada en torno a la ética y la inteligencia artificial, el mandatario dedicó buena parte de su discurso a cuestionar a sus adversarios políticos y a los periodistas.

Durante su exposición, Milei acusó a sectores opositores de “jugar sucio” y cuestionó los planteos relacionados con el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.

“Por más sucios que sean, eso no justifica que nosotros tengamos que jugar sucio”, sostuvo el Presidente. Luego recordó cuestionamientos que recibió durante la campaña electoral y afirmó que anteriormente habían dicho que impulsaría un mercado de órganos o la venta de armas en los colegios.

En ese contexto, aseguró que “ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando es el de la morosidad”, en referencia a las críticas opositoras por la cantidad de personas que atraviesan dificultades para afrontar sus deudas.

Abucheos contra la prensa

La prensa también quedó en el centro de las críticas del mandatario. Mientras desarrollaba una reflexión sobre la propiedad privada, Milei lanzó una chicana dirigida a los periodistas presentes.

“Esto le vendría bien a los periodistas”, expresó. La frase provocó silbidos y abucheos entre parte de los estudiantes que se encontraban en el auditorio. Ante esa reacción, el Presidente respondió: “Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar”. Los abucheos aumentaron y luego hubo aplausos de respaldo al mandatario.

Milei también aprovechó su exposición para rechazar la posibilidad de una alternativa electoral por fuera del oficialismo y el kirchnerismo. “No hay tercer camino. No se dejen engañar”, aseguró, antes de plantear una división entre elegir “el bien” o “el mal”.

La actividad se desarrolló en el marco del 90° aniversario de ORT Argentina. Milei habló durante alrededor de 40 minutos y, según la cobertura del encuentro, hizo pocas referencias a la inteligencia artificial pese a que era uno de los temas previstos originalmente.

El Presidente llegó cerca de las 10.45 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Su visita estuvo rodeada de un fuerte operativo de seguridad, con cortes de calles y modificaciones en la circulación de la zona.

Tras finalizar el discurso, numerosos estudiantes se acercaron al mandatario para sacarse fotografías y selfies antes de que Milei abandonara el establecimiento y regresara a la Quinta de Olivos.