A cuatro días de las elecciones presidenciales en Brasil, Javier Milei volvió a apuntar contra Luiz Inácio Lula da Silva y manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro, uno de los principales candidatos para los comicios del próximo domingo. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el semanario francés Le Point, mientras el presidente argentino se encontraba en París por la Argentina Week.

Durante el reportaje, Milei volvió a calificar a Lula de “ladrón” y cuestionó el proceso judicial que permitió que el mandatario brasileño recuperara su libertad años atrás. La acusación forma parte de una larga serie de cruces entre ambos dirigentes, que mantienen una relación política tensa desde el inicio del mandato del libertario en Argentina.

El presidente argentino también sostuvo que Lula intervino en su contra durante la campaña presidencial de 2023. Según afirmó, desde Brasil se habrían impulsado acciones destinadas a perjudicarlo políticamente. Se trata de una acusación de Milei que TN reproduce en la entrevista y que no aparece acompañada allí por documentación independiente que la compruebe.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro

En el mismo reportaje, Milei expresó su apoyo a Flávio Bolsonaro y aseguró tener “grandes esperanzas” en un eventual triunfo del candidato brasileño. El mandatario argentino lo definió como su “amigo” y sostuvo que espera que pueda impulsar un programa económico de orientación liberal en Brasil.

Las declaraciones se producen en la recta final de una elección marcada por una fuerte polarización entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Los comicios se celebrarán este domingo y, según los sondeos difundidos en los últimos días, ninguno de los principales candidatos aparece con margen suficiente para garantizar una victoria en primera vuelta.

La relación entre Milei y Lula

Los cruces entre ambos presidentes ya habían provocado tensiones diplomáticas. En julio, después de que Milei volviera a utilizar el mismo calificativo contra Lula durante un acto político en San Pablo, el gobierno brasileño retiró a su embajador en Buenos Aires y reclamó una medida equivalente por parte de Argentina.

Ahora, a pocos días de que Brasil vuelva a las urnas, el presidente argentino volvió a involucrarse públicamente en la disputa política del país vecino con críticas a Lula y un respaldo explícito a Flávio Bolsonaro.