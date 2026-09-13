El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo 23 de septiembre para participar como principal expositor de un foro internacional sobre seguridad estratégica, libertad económica y valores democráticos. El encuentro se realizará en Nueva York y reunirá a empresarios, inversores y representantes de instituciones de América Latina y Estados Unidos.

La participación de Milei fue confirmada por el Instituto Republicano Internacional (IRI), entidad que organiza la actividad junto con la Fundación Federalismo y Libertad y el banco Citi como anfitrión. El evento será de acceso exclusivo por invitación y estará enfocado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos.

La visita se concretará pocos días después de que el Gobierno decidiera cancelar el viaje previsto al Reino Unido para octubre, en medio de una creciente tensión diplomática vinculada al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

Milei expondrá sobre economía y seguridad estratégica

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, Milei disertará sobre la importancia de la cooperación entre ambos países para fortalecer las cadenas globales de suministro, el desarrollo de recursos estratégicos y la seguridad regional.

El foro, denominado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, buscará analizar los desafíos geopolíticos actuales y el papel que pueden desempeñar las democracias occidentales en el nuevo escenario internacional.

La presencia del mandatario argentino genera expectativa entre sectores empresariales y financieros, ya que aprovechará el encuentro para exponer los principales lineamientos de su programa económico y las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Malvinas, en el centro del escenario

El viaje de Milei se desarrollará en un contexto marcado por la renovada disputa diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante las últimas semanas, la Casa Rosada impulsó medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino, entre ellas acciones contra empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en el archipiélago y proyectos de infraestructura estratégica en Tierra del Fuego.

A esto se sumaron recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien se refirió al conflicto y advirtió sobre las consecuencias que tendría una eventual escalada entre Argentina y el Reino Unido.

El destino más frecuente de su agenda internacional

Con esta nueva gira, Milei alcanzará su viaje número 18 a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

A lo largo de su gestión, Washington y otras ciudades estadounidenses se consolidaron como destinos recurrentes de su agenda exterior. Allí mantuvo reuniones con funcionarios, empresarios, inversores y referentes políticos, con el objetivo de fortalecer vínculos económicos y promover las reformas impulsadas por su administración.

La nueva visita ratifica la centralidad que Estados Unidos ocupa en la estrategia internacional del Gobierno, en un momento atravesado por desafíos geopolíticos, negociaciones económicas y una creciente atención sobre el reclamo argentino por Malvinas.