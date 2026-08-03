Milei y el interés de EE.UU. en las Malvinas: "Será clave para recuperar la soberanía"

El presidente Javier Milei sostuvo este lunes que el giro en la politica internacional de los Estados Unidos facilitara el proceso para recuperar la soberania en las Islas Malvinas. El mandatario considero que la preocupacion de la Casa Blanca por la seguridad en el Atlantico Sur abre una oportunidad para el territorio que el Reino Unido ocupa desde 1833. Durante una entrevista con radio Mitre, el jefe de Estado aseguro que el pais norteamericano "necesita un aliado confiable en el Atlántico Sur y nosotros lo somos".

Segun la vision oficial, el fortalecimiento del vinculo con Washington "será clave para recuperar la soberanía" argentina sobre el archipielago. Milei destaco que el acercamiento diplomatico y politico con la gestion estadounidense resulta un factor determinante para avanzar en ese objetivo estrategico. Para el lider libertario, este nuevo escenario internacional ayudara directamente en las instancias de dialogo por la recuperacion de las islas.

Por otro lado, el Presidente desestimo que los gestos recientes de caracter popular afecten el curso de la diplomacia. Al ser consultado por la polemica sobre una bandera de la Seleccion argentina con la imagen de las Malvinas, afirmo que dicho suceso no impacto en las negociaciones actuales con el Reino Unido. En este sentido, sostuvo que las conversaciones bilaterales con Londres continuan su curso habitual sin verse alteradas por expresiones de ese tipo.