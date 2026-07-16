Milei y la bandera de las Malvinas: "Son argentinas y las vamos a recuperar"

La histórica victoria del conjunto nacional frente a Inglaterra y su pase a la final del campeonato del mundo continúan generando repercusiones institucionales. El presidente argentino analizó la bandera alusiva a las islas Malvinas que exhibió el plantel durante los festejos y la definió como una expresión perfectamente válida y lícita, desligando el hecho de la agenda de relaciones internacionales de su administración.

“Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático, con una inteligencia en el accionar”, advirtió el mandatario, quien priorizó el sentimiento genuino de los futbolistas por encima de los debates geopolíticos.

Para el jefe de Estado, la manifestación de los deportistas responde puramente a un desborde emocional tras el partido. “Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, sostuvo.

De este modo, buscó diferenciar de forma tajante el fervor deportivo de las gestiones que lleva adelante la Cancillería. “Eso está en otro carril, eso hay que manejarlo inteligentemente, pero son cosas distintas. Un partido de fútbol es un partido de fútbol”, afirmó.

La controversia escaló a nivel internacional ante una posible intervención del máximo organismo del fútbol mundial. Frente a las versiones periodísticas sobre una eventual investigación, el mandatario descartó consecuencias graves y remarcó la autonomía de los deportistas. “Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia”, dijo.

Asimismo, evaluó el impacto financiero que podría afrontar la asociación nacional de fútbol. “En el peor de los casos, Argentina sufrirá una sanción económica, digamos, de 30 mil dólares. No tendría que tener más consecuencias que eso”, sostuvo. Para el Presidente, el origen del conflicto es claro: “Lo de los jugadores es entendible, les gana la emoción, lo hacen y eso probablemente lleve a que se discuta una sanción económica”, afirmó.

Más allá de la polémica por los símbolos patrios, el mandatario elogió el desempeño futbolístico y la actitud del seleccionado para dar vuelta el resultado en el tramo decisivo. “Fue un partido extraordinario por parte del conjunto argentino. Ese concepto de Argentina no se rinde es fabuloso”, destacó.

Con la mirada puesta en el partido decisivo del certamen, el Poder Ejecutivo ya planifica los esquemas logísticos ante una eventual coronación. El Presidente ratificó que la sede gubernamental estará a entera disposición de los futbolistas, garantizando que no habrá intromisiones partidarias en los festejos. “Va a quedar totalmente desocupada, estará solamente a cargo de Casa Militar”, explicó.

El propósito de la medida es preservar la intimidad y la libertad de los protagonistas al momento de encontrarse con el público. “Para que en caso de que los jugadores decidieran ir a festejar a la Casa Rosada e ir a usar el balcón para poder interactuar con los argentinos, eso está disponible”, indicó.

La directiva oficial incluye la exclusión absoluta de funcionarios públicos en las áreas de celebración para evitar cualquier intento de capitalización política de la gesta deportiva. “Está garantizado que no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro que es de este grupo extraordinario de jugadores”, dijo.

Para garantizar la integridad física de la delegación, se coordinan diferentes alternativas operacionales que contemplan diversos puntos de arribo al país. “Estamos diseñando los mecanismos de seguridad por si quisieran ir a Ezeiza, por si quisieran ir por Aeroparque”, señaló, al tiempo que confirmó que la secretaria general de la Presidencia lidera el diseño de las tareas. “Está trabajando en el armado del operativo de seguridad”, respondió.

El líder del Ejecutivo insistió en que el éxito de la delegación en el torneo no debe ser utilizado con fines de propaganda oficialista. “Creer que de eso usted puede hacer una política de State sería un error garrafal”, afirmó.

En sintonía con esto, atribuyó el logro de manera exclusiva al desempeño técnico y grupal del plantel conducido en el campo de juego. “Si Argentina gana el mundial, lo gana por mérito de esos extraordinarios seres humanos que además juegan extraordinariamente bien al fútbol”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario reveló que siguió las alternativas del encuentro desde la residencia oficial de Olivos y que, una vez concluida la transmisión, continuó con su agenda de administración habitual. “Ayer seguía siendo un día de trabajo más”, dijo.

En ese contexto de gestión, vinculó la jornada con la marcha del programa macroeconómico y la desaceleración de los precios. “La inflación sigue bajando”, aseguró, puntualizando un registro del 1,9% y una variación subyacente del 1,6%. Para la conducción del Gobierno, la alegría de la ciudadanía debe correr por un carril independiente del rumbo de las políticas públicas cotidianas.