Milei y Presti firmaron un decreto para mantener en secreto una compra militar

El Gobierno nacional dispuso mantener bajo secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, y establece una reserva sobre los detalles de la operación.

La medida se conoce en un contexto de tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Ejecutivo argentino impulsó acciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización nacional, promovió un procedimiento internacional para intentar frenar el proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion y anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

El nuevo decreto no precisa qué material se adquirirá, cuál será su costo, quién será el proveedor ni qué fuerza recibirá el equipamiento. Tampoco incluye referencias específicas a los aviones de combate F-16 ni a la Fuerza Aérea, por lo que no se puede establecer públicamente a qué sistema de armas corresponde la operación.

Los fundamentos del secreto militar

La disposición se apoya en la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas 24.948 y el Decreto 9390/63, que contempla como secreto militar las adquisiciones, fabricaciones y construcciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

La clasificación permite exceptuar a los organismos responsables de la obligación de publicar y difundir los procedimientos de contratación, por lo que los detalles de la operación quedan fuera del acceso público.

La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa fue designada como responsable de instrumentar los actos necesarios para concretar la adquisición.

No es la primera vez que la administración de Milei recurre a este mecanismo. Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo ya había dictado decretos vinculados con el secreto militar, principalmente relacionados con la compra de los aviones F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para operarlos y los contratos complementarios. En agosto de 2026, además, una disposición amplió la reserva sobre operaciones vinculadas con el sistema de armas de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, el expediente de la nueva compra es diferente de los anteriores y no identifica públicamente el destino del material.

Un plan de modernización de las Fuerzas Armadas

La decisión se inscribe en el proceso de reequipamiento militar impulsado por el Gobierno nacional. Entre las principales adquisiciones concretadas o acordadas durante la gestión figuran los 24 aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca por 301,2 millones de dólares, vehículos blindados Stryker para el Ejército y helicópteros UH-60L Black Hawk provenientes de Estados Unidos.

La Armada también incorporó aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega, destinados a fortalecer las tareas de vigilancia y control del Atlántico Sur y de la zona económica exclusiva argentina.

Según un relevamiento publicado por Infobae, basado en registros de contrataciones estatales y acuerdos bilaterales, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado destinó unos 445 millones de dólares a armamento y equipamiento militar y de seguridad. De ese total, aproximadamente 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas.

El plan de modernización también contempla posibles inversiones futuras. El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó autorizaciones de endeudamiento para financiar la eventual compra de tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión. Esas previsiones presupuestarias no equivalen, por sí mismas, a contratos adjudicados.

Por el momento, el Decreto 1205/2026 no permite determinar si la nueva operación está vinculada con alguno de esos proyectos o si corresponde a otra necesidad de equipamiento militar. La información sobre el material, el monto y el proveedor permanece reservada.