El presidente Javier Milei compartió este martes una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas con su par estadounidense, Donald Trump, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante su intervención, el mandatario norteamericano hizo una referencia directa a la Argentina y a los resultados electorales del oficialismo.

“Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces”, afirmó Trump mientras Milei se encontraba en la sala. El presidente estadounidense hizo la mención cuando se refirió a dirigentes de la región a los que respaldó políticamente.

Qué es el Escudo de las Américas

La reunión fue parte de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, impulsada por Estados Unidos como un ámbito de cooperación entre países del continente en cuestiones de seguridad. La primera cumbre de la organización se había realizado en marzo de 2026 en Miami.

En su discurso de este martes, Trump pidió a los países participantes aumentar la coordinación frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. También planteó reforzar la protección de recursos estratégicos, corredores comerciales y fuentes energéticas frente a la influencia de potencias externas.

El planteo de Milei ante los líderes de la región

Durante su intervención, Milei sostuvo que Argentina busca tener un papel activo en materia de seguridad regional y señaló al crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo entre las amenazas que, según su Gobierno, requieren una mayor coordinación entre los países.

El mandatario argentino también hizo referencia al Atlántico Sur y la Antártida dentro de los desafíos estratégicos que considera relevantes para el país. Además, aseguró que su administración trabaja en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad e inteligencia.

La reunión se desarrolló en el marco de la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York entre el 18 y el 28 de septiembre y reúne a jefes de Estado y de Gobierno de distintos países.