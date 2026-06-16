La cuenta regresiva llegó a su fin. Selección Argentina debuta frente a Argelia en el Mundial 2026 y miles de hinchas comenzaron a copar los alrededores del GEHA Field at Arrowhead Stadium, escenario que esta noche albergará el estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Desde temprano, Kansas City se fue tiñendo de celeste y blanco. El centro de la ciudad estuvo colmado de camisetas argentinas, banderas y cánticos de fanáticos que llegaron desde distintos puntos de Estados Unidos y también directamente desde Argentina para acompañar a la Albiceleste en el inicio de una nueva ilusión mundialista.

Las autopistas interestatales 70 y 435, principales vías de acceso al estadio, registraron un intenso movimiento de vehículos adornados con banderas argentinas y bocinazos que marcaron el clima festivo de la jornada. Familias, grupos de amigos y peñas de hinchas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del complejo deportivo varias horas antes del partido.

El imponente estacionamiento del Complejo Deportivo Truman, donde se encuentra el Arrowhead Stadium, se convirtió en un verdadero punto de encuentro para los simpatizantes argentinos. El recinto, habitual casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, comparte espacio con el estadio de los Kansas City Royals, una de las franquicias más reconocidas del béisbol estadounidense.

A las 16 de Kansas City, las 18 de Argentina, las puertas del estadio quedaron oficialmente habilitadas y comenzó el ingreso masivo de los espectadores. La expectativa es enorme y se espera una presencia mayoritaria de hinchas argentinos en las tribunas.

Mientras tanto, la atención también pasa por el equipo. A horas del encuentro, continúan las especulaciones sobre la formación titular que pondrá en cancha Scaloni. La principal novedad sería la ausencia de Nicolás Otamendi desde el arranque, pese a haber acompañado al entrenador en la conferencia de prensa oficial del lunes.

De confirmarse esa variante, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Con la base del plantel que conquistó Qatar 2022 y una nueva generación que ya se consolidó en el ciclo, la Selección buscará comenzar el Mundial con una actuación convincente. En las tribunas, la fiesta ya empezó y la ilusión argentina vuelve a hacerse sentir en una Copa del Mundo.