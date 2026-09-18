Millennial Fest llega a San Juan con una noche cargada de nostalgia por los 90 y 2000

La fiesta será este sábado 19 de septiembre desde las 22 y tendrá música en vivo, sets de DJ y un repertorio que recorrerá pop, emo punk, nu metal, grunge y rock nacional e internacional.

La nostalgia por la música de los años 90 y 2000 tendrá una nueva cita en San Juan con Millennial Fest, una propuesta que reunirá distintos estilos vinculados a una generación marcada por el pop, el rock alternativo y las primeras expresiones de la cultura musical de los 2000.

El evento se realizará este sábado 19 de septiembre desde las 22, con una programación que combinará música en vivo y sets de DJ. La apertura estará a cargo de DJ Nico Mendoza, mientras que el show central será protagonizado por Nivel X, con una propuesta denominada “Full 90's & 00's Experience”.

La noche continuará con un DJ Set Millennial de Nico Lima, que completará el recorrido musical por diferentes géneros y canciones asociadas a esas décadas.

La propuesta incluye pop, emo punk, nu metal, grunge, rock alternativo, rock nacional e internacional y rap, entre otros estilos. El objetivo del encuentro es recuperar parte del repertorio que marcó la adolescencia y juventud de quienes crecieron con la música de finales de los 90 y comienzos de los 2000.

Entradas anticipadas

La organización informó que no habrá venta de entradas en puerta, por lo que quienes quieran asistir deberán adquirirlas previamente.

Los puntos de venta habilitados son Merlina, en Galería Central, local 15, y Disink, ubicada en calle 11 y David Chávez, en Pocito. También se pueden realizar consultas a través de las redes sociales de @millennialfest.sj.