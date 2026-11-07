La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, convocó a una consulta pública para poner a disposición el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto de exploración Sayanca, de la empresa australiana Fortescue, ubicado en el departamento Iglesia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial provincial y establece un plazo de cinco días hábiles para que ciudadanos e instituciones interesadas puedan acceder a la documentación técnica.

La convocatoria quedó formalizada mediante el expediente N° 1100-000458-2026, caratulado «FORTESCUE S.A.U. IIA - Proyecto Sayanca, Exploración - Dpto. Iglesia». Una vez finalizado el período de consulta, se habilitarán otros tres días hábiles para presentar observaciones u objeciones debidamente fundamentadas ante la Escribanía de Minas.

El procedimiento corresponde a la etapa de exploración del emprendimiento. Por lo tanto, se trata de una instancia dentro de la evaluación ambiental de los trabajos que pretende desarrollar la compañía y no de una autorización para la explotación de una mina.

Ubicación de la zona de Exploración. (Fuente: IPEEM).

Un área minera con potencial geológico

Sayanca corresponde al Área N° 4 del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). Se encuentra en el departamento Iglesia, dentro de la provincia geológica de la Cordillera Frontal, a unos 250 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, según la información publicada por el organismo provincial.

La propiedad minera tiene una superficie aproximada de 3.899 hectáreas y presenta características geológicas de interés para la exploración de distintos tipos de depósitos minerales.

De acuerdo con la descripción técnica del IPEEM, las unidades más antiguas del sector están conformadas por rocas sedimentarias del Carbonífero superior y un basamento granodiorítico del Pérmico inferior. Sobre esas formaciones se desarrollaron secuencias volcánicas y sedimentarias que abarcan períodos comprendidos entre el Paleoceno y el Mioceno medio superior.

El organismo también identifica sistemas hidrotermales asociados a intrusiones del Eoceno-Mioceno, con características de pórfidos de cobre y una sobreimposición de sistemas epitermales de alta sulfuración.

En términos geológicos, los pórfidos son sistemas que pueden albergar mineralizaciones de cobre de gran volumen, mientras que los depósitos epitermales de alta sulfuración pueden presentar concentraciones de metales como oro y plata. La coexistencia de estas características convierte al área en un objetivo de interés exploratorio, aunque no confirma por sí misma la existencia de un yacimiento económicamente explotable.

Cómo acceder al informe y presentar observaciones

El expediente estará disponible en soporte magnético en la Subsecretaría de Coordinación Administrativa Financiera del Ministerio de Minería. Los interesados podrán concurrir de lunes a viernes, entre las 8 y las 12, durante el período establecido para la consulta, con presentación del DNI y registro de compulsa.

La entrega de una copia del informe en CD será gratuita. En caso de solicitar una reproducción en papel, los costos estarán a cargo de quien la requiera.

Una vez vencidos los cinco días hábiles de consulta, se abrirá el plazo adicional de tres días hábiles para presentar observaciones u objeciones por escrito ante la Escribanía de Minas. Los planteos deberán estar debidamente fundamentados y hacer referencia al expediente correspondiente.

La apertura de esta instancia permitirá que ciudadanos, organizaciones e instituciones interesadas conozcan los trabajos propuestos para Sayanca y formulen observaciones sobre sus posibles efectos ambientales. Esas presentaciones se incorporarán al expediente administrativo y formarán parte de los antecedentes del procedimiento de evaluación que lleva adelante la autoridad minera provincial.