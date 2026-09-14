La localidad de Rodeo, en Iglesia, será escenario de una nueva propuesta de capacitación vinculada al crecimiento de la actividad minera en San Juan. Este jueves 17 de septiembre comenzará el primer módulo del curso de Buenas Prácticas para Minería, destinado a profesionales de Rodeo y zonas cercanas.

La iniciativa busca brindar herramientas vinculadas al desarrollo de tareas dentro del sector minero y permitirá participar tanto de manera presencial como online, ampliando las posibilidades de acceso para quienes estén interesados en capacitarse.

Según informaron desde la organización, la primera jornada está prevista para este jueves desde las 16 horas. Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse mediante el formulario haciendo click aquí.

Además, quienes necesiten más información sobre la propuesta pueden comunicarse mediante el correo electrónico .

La capacitación es organizada por BM Minería San Juan, Luky SRL, Cuyogruas y Worklift. También cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Iglesia, la Cámara de Prestadores Mineros de Iglesia (Capresmi) y el Gobierno de San Juan.

La propuesta se suma a las distintas instancias de formación que buscan preparar recursos humanos y profesionales ante la demanda que genera el desarrollo de proyectos mineros en la provincia.