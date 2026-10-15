Minería en San Juan: cuáles son los perfiles profesionales más buscados

Las grandes empresas del sector minero se encuentran en una búsqueda constante de operadores de mina, técnicos en planta y mecánicos especializados en el mantenimiento de flotas de camiones o maquinarias de gran porte.

También existe una alta demanda para contratar soldadores calificados y técnicos perforistas, al igual que electricistas y electromecánicos destinados a cubrir de manera urgente las áreas operativas clave dentro de los diferentes yacimientos de la región.

En el sector profesional los geólogos e ingenieros civiles, hidráulicos o mecánicos son muy disputados para el diseño de proyectos, sumado a los especialistas en seguridad, higiene y medio ambiente que controlan los protocolos.

Los puestos de administración y logística incluyen expertos en abastecimiento y compras, además de contadores y abogados especializados en normativas complejas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que maneja fondos millonarios.

Los referentes del área de contratación expresaron que la capacitación técnica específica define el ingreso al sector, donde los sueldos iniciales de los operarios pueden superar los $2.000.000 según las tareas y el régimen de campamento.