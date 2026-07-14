El Ministerio de Minería de San Juan difundió este lunes una explicación sobre el funcionamiento del Comité de Administración de los Fideicomisos Mineros, el organismo encargado de definir, priorizar y supervisar las obras que se financian con los aportes de las empresas mineras en los departamentos donde operan.

Los fideicomisos mineros son un mecanismo mediante el cual las empresas destinan fondos para obras en las zonas de influencia de sus operaciones. Pero la decisión sobre qué obras se hacen y en qué orden no es discrecional. Ese rol lo cumple el Comité de Administración, un espacio donde se cruzan criterios técnicos, necesidades territoriales y controles para asegurar que los recursos se usen de manera correcta.

El Comité está integrado por cuatro representantes con derecho a voto: el Gobernador de la provincia, que lo preside; un representante del Ministerio de Minería; un representante de la Cámara Minera; y un representante de la empresa que genera el fideicomiso, ya sea Veladero, Gualcamayo o Casposo. Cada uno tiene un voto y, en caso de empate, el presidente desempata.

Esta composición busca equilibrar las miradas del Estado, del sector privado y del área técnica que conoce el territorio y la actividad. "El Comité revisa cada proyecto, define el programa de obras, autoriza los presupuestos y supervisa que los recursos se apliquen como corresponde", indicaron desde el Ministerio.

Al momento de determinar a qué obra se le da prioridad, el Comité analiza varios factores como el impacto social, la urgencia, la factibilidad técnica y financiera, y el aporte de cada proyecto al desarrollo de la zona de influencia. Cuando la normativa lo permite, los municipios también participan para sumar información que no siempre está en los expedientes, pero sí en la vida diaria de la gente.

Ese cruce de datos y necesidades permite ordenar prioridades. No todas las obras tienen el mismo peso ni la misma urgencia, y el Comité intenta que los recursos lleguen donde realmente hacen falta. Además, el proceso incluye controles y mecanismos de seguimiento para asegurar que lo aprobado se ejecute como fue planteado.

El funcionamiento del Comité combina técnica, territorio y control, y permite que cualquier ciudadano pueda entender por qué una obra se aprueba, por qué otra espera y cómo se administran fondos que tienen impacto directo en la vida de las comunidades.