El Ministerio de Minería de San Juan licita por un presupuesto oficial de US$242.000 el desarrollo del sistema informático que pondrá en funcionamiento el Registro de Proveedores Mineros (Repromin). La contratación no se limita a la creación de una base de datos: incluye el diseño, desarrollo, implementación y puesta en producción de cuatro módulos, la entrega del código fuente, un dossier técnico y un programa de capacitación formal, según lo publicado en el Boletín Oficial.

La Licitación Pública 03-2026, expediente N.º 1100-000481-2026-EXP-GC, tiene su apertura de ofertas prevista para el 1 de octubre de 2026 a las 9, en la Sala de Licitaciones de la Escribanía Mayor de Gobierno, en Ignacio de la Roza 136 (este). El detalle del pliego es más amplio que el de una simple plataforma digital.

Qué dice el pliego

El proveedor adjudicado deberá desarrollar y poner en producción los cuatro módulos del sistema y entregar el código fuente completo, lo que significa que el Ministerio de Minería quedará como dueño del software y podrá actualizarlo sin depender del desarrollador original.

Además, el contrato exige un dossier técnico con la documentación del sistema y un programa de capacitación formal para el personal que lo utilizará. Una vez en marcha, el adjudicatario deberá prestar mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo menor —es decir, no solo corregir errores, sino también adaptar el sistema a cambios normativos o de gestión— junto con soporte técnico bajo niveles de servicio comprometidos.

El pliego también incluye un servicio de seguimiento, apoyo, capacitaciones y validación documental y de datos de los proveedores, un punto clave porque el registro no funcionará solo con cargar información: requiere que los datos de cada empresa sean verificados y consistentes.

Los plazos

El cronograma establece una recepción provisoria para el 1 de diciembre de 2026. La recepción definitiva se otorgará 30 días corridos después, siempre que no existan incidentes de severidad crítica o alta pendientes de resolución y se haya verificado el cumplimiento íntegro del Protocolo de Transferencia de Conocimiento.

El plazo de prestación del servicio, en tanto, se extenderá desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, lo que cubre el primer año completo de funcionamiento del sistema.

El presupuesto oficial es de US$242.000, que al cambio oficial es de $374 millones. La resolución lleva las firmas de la subsecretaria de Coordinación Administrativa Financiera, María Lucía Mauin, y la jefa del Departamento de Administración Contable, María Julia Imazi.

Qué es el Repromin

El Registro de Proveedores Mineros es una de las herramientas previstas por la Ley de Desarrollo Local Minero, que busca ordenar y transparentar la participación de empresas sanjuaninas en la cadena de valor de la actividad. DIARIO HUARPE ya había informado que el Repromin será un registro oficial y público destinado a concentrar la oferta de bienes, obras y servicios vinculados con la minería, y que la ley también contempla que las empresas mineras informen sus planes de demanda para dar previsibilidad a los proveedores.

La norma apunta a alcanzar un 80% de empleo minero sanjuanino y a canalizar al menos el 60% de las compras de bienes y servicios hacia empresas locales. El Repromin es la herramienta tecnológica que debería hacer operativo ese objetivo: sin un registro ordenado y verificable, las metas de la ley quedan como declaración de principios.

La licitación representa el paso tecnológico para llevar esa herramienta a una plataforma operativa. La adjudicación permitirá conocer qué empresa desarrollará el sistema que deberá concentrar la información y la gestión de los proveedores mineros de San Juan.