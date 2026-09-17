El Barrio 2 de Agosto de Rivadavia sumó una nueva obra de infraestructura con la inauguración del pavimento de sus cinco pasajes. Los trabajos fueron ejecutados íntegramente con fondos y mano de obra municipal, luego de un pedido planteado por las familias del sector al intendente Sergio Miodowsky.

La obra se concretó en aproximadamente 20 días desde la recorrida que realizó el jefe comunal por el barrio, donde caminó junto a los vecinos y escuchó las necesidades de quienes viven en los distintos pasajes.

De un pedido a una obra

Durante aquella visita, Miodowsky anunció que se pondría en marcha el pavimento de los cinco sectores. En apenas tres semanas, el compromiso asumido se transformó en una obra terminada e inaugurada.

La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación, accesibilidad y transitabilidad dentro del barrio, con un impacto directo en la vida cotidiana de las familias que viven allí.

Miodowsky inauguró en 20 días el pavimento de los cinco pasajes del Barrio 2 de Agosto (Gentileza)

Fondos y trabajadores municipales

Los trabajos fueron realizados íntegramente con recursos del Municipio de Rivadavia y mediante mano de obra municipal. De esta manera, la comuna destacó su capacidad operativa para ejecutar obras a partir de las necesidades planteadas por los vecinos.

La pavimentación de los cinco pasajes se suma a las intervenciones que el municipio impulsa en distintos sectores del departamento a partir del contacto directo con la comunidad.

El contacto con los vecinos

La inauguración también volvió a poner en escena una modalidad de gestión basada en recorrer los barrios, escuchar los reclamos y establecer prioridades para avanzar con soluciones concretas.

En el caso del Barrio 2 de Agosto, el pedido de los vecinos pasó de una necesidad planteada durante una recorrida a una obra concretada en aproximadamente 20 días.

Con la finalización de los trabajos, las familias del sector cuentan ahora con cinco pasajes pavimentados, mejorando las condiciones de circulación y acceso dentro del barrio.