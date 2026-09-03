Rivadavia sumó un nuevo punto de encuentro para la comunidad con la inauguración del primer Centro Integrador Municipal del departamento, ubicado en Villa Lourdes. El proyecto permitió recuperar un sector que durante años permaneció abandonado y que ahora fue completamente renovado para el uso de los vecinos.

La obra se realizó con fondos netamente municipales y mano de obra del Municipio, en un proceso que demandó apenas tres meses. Desde la comuna destacaron que el proyecto apunta a dar respuesta a las necesidades concretas de la comunidad y poner en valor espacios públicos que se encontraban en desuso.

(Gentileza Prensa Rivadavia)

El nuevo CIM no solo estará destinado a los habitantes de Villa Lourdes, sino también a vecinos de sectores cercanos, entre ellos Barrio Aramburu y Villa Giuliani.

Actividades para todas las edades

El Centro Integrador Municipal contará con diferentes espacios preparados para el desarrollo de actividades comunitarias, sociales, culturales y recreativas.

La propuesta busca convertir al lugar en un punto de encuentro para vecinos de distintas edades, favoreciendo la participación y el desarrollo de actividades que fortalezcan los vínculos dentro de la comunidad.

A la infraestructura se suma además un espacio verde con juegos infantiles, pensado para que los más chicos puedan disfrutar de un sector seguro, renovado y destinado al esparcimiento.

“Durante mucho tiempo fue abandono y desidia”

Durante el acto de inauguración, Miodowsky destacó el cambio que atravesó el lugar y puso el foco en la recuperación de espacios que permanecieron olvidados durante años.

“Este lugar durante mucho tiempo fue abandono y desidia. Hoy, en solamente tres meses, podemos ver cómo se transformó completamente y se convirtió en un espacio para los vecinos, para sus familias y para todos los que quieran disfrutarlo”, señaló el intendente.

(Gentileza Prensa Rivadavia)

Desde la Municipalidad de Rivadavia remarcaron que la inauguración del primer CIM forma parte de una política de recuperación de espacios públicos, con el objetivo de transformar sectores abandonados en lugares destinados al encuentro, la participación y el disfrute de la comunidad.

El nuevo espacio de Villa Lourdes se incorpora así a la infraestructura del departamento como un lugar pensado para generar nuevas oportunidades de participación y mejorar la calidad de vida de los vecinos.