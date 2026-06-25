Miodowsky inauguró la pavimentación del barrio Conjunto 8 con fondos municipales

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, dejó inaugurada oficialmente la obra de pavimentación integral del barrio Conjunto 8, ubicado en Marquesado, una intervención que fue financiada completamente con recursos municipales y que respondió a un pedido realizado por los vecinos de la zona.

La obra había sido planteada como una de las principales necesidades del barrio durante una recorrida que el jefe comunal realizó a fines de 2025, cuando mantuvo un encuentro con los habitantes del lugar para conocer sus demandas. En esa oportunidad, el estado de las calles y la necesidad de avanzar con la pavimentación fueron uno de los reclamos centrales.

Con la finalización de los trabajos, el barrio cuenta ahora con la pavimentación de la totalidad de sus calles, además de tareas complementarias de demarcación, mejoras en el entorno urbano y acondicionamiento de espacios públicos.

Desde el municipio destacaron que la intervención permitirá mejorar la circulación vehicular y peatonal, reforzar la seguridad y brindar mejores condiciones de vida para las familias que viven en el sector.

El acto de inauguración se realizó en la intersección de Viejo Viñedo y El Aguaribay, con la presencia de autoridades municipales, representantes provinciales y vecinos que acompañaron la apertura de la nueva infraestructura.

“Cuando recorremos los barrios y escuchamos a los vecinos, asumimos compromisos que trabajamos para cumplir. Esta obra es el resultado de ese diálogo y del esfuerzo que realizamos para seguir transformando Rivadavia con hechos concretos”, expresó Miodowsky durante el acto.

La gestión municipal señaló que la pavimentación del barrio Conjunto 8 forma parte de un plan de inversión en infraestructura urbana con fondos propios, orientado a resolver necesidades concretas de los vecinos y generar mejoras permanentes en distintos sectores del departamento.

Con esta obra, el barrio Marquesado suma una transformación esperada por la comunidad, fortaleciendo la conectividad y acompañando el crecimiento urbano de la zona.