Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este viernes se conoció un nuevo parte médico sobre su estado de salud. La conductora, de 99 años, cumplió una semana hospitalizada por un cuadro de neumonía y presenta una evolución favorable, aunque permanecerá en el centro médico hasta completar su recuperación.

Según el comunicado difundido por la institución, Legrand “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio” y comenzó a incrementar su actividad física con el acompañamiento del equipo de Kinesiología. El informe fue firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe.

Pese a la buena evolución, los profesionales decidieron mantenerla internada. El objetivo es que complete el tratamiento y pueda retomar sus actividades cotidianas sin riesgo de una nueva recaída.

Desde el Mater Dei señalaron además que, si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte médico será difundido el lunes.

La información oficial llega dos días después del parte emitido el miércoles, cuando los médicos ya habían señalado una evolución favorable de la neumopatía. Desde entonces, la conductora continúa bajo observación y con cuidados permanentes.

Durante su internación, Mirtha recibió la visita de distintos integrantes de su familia. Entre ellos estuvieron sus nietos Juana y Nacho Viale, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

Además, desde el lunes trabaja con kinesiólogos y el equipo médico espera que complete el ciclo de antibióticos antes de evaluar el alta definitiva. La intención es evitar una nueva recaída y garantizar que pueda continuar su recuperación en condiciones seguras.

La actual internación se produjo pocos días después de que la conductora hubiera recibido el alta por otro cuadro respiratorio. El 7 de septiembre había ingresado al mismo sanatorio por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y regresó a su domicilio el 13 de septiembre. Sin embargo, días después sufrió una recaída y volvió a ser hospitalizada.

Mientras permanece en recuperación, Juana Viale continúa reemplazando a su abuela al frente de sus tradicionales programas televisivos. Este sábado 26 estará nuevamente a cargo de La Noche de Mirtha y el domingo conducirá Almorzando con Juana.

Por el momento no existe una fecha confirmada para el regreso de Mirtha Legrand a la televisión. La prioridad del equipo médico es completar su recuperación antes de que retome su rutina habitual.