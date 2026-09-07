La internación de Mirtha Legrand, de 99 años, generó preocupación este lunes luego de que el Sanatorio Mater Dei informara que la conductora atraviesa un “cuadro respiratorio bronquial”. La diva permanece en una habitación común mientras completa estudios y continúa con el tratamiento indicado por sus médicos.

Pero, ¿qué significa concretamente ese diagnóstico? Especialistas explicaron que se trata de una bronquitis, es decir, una inflamación o infección que compromete los bronquios y afecta las vías respiratorias bajas. En adultos mayores, este tipo de afecciones requiere un seguimiento más cercano debido al mayor riesgo de complicaciones.

Comunicado del Sanatorio Mater Dei.

Ana Putruele, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que el problema se encuentra “a nivel pulmonar” y no en las vías respiratorias superiores, como la nariz o la garganta.

Por su parte, el neumonólogo y gerontólogo Joselo Viudes, del Hospital Italiano de Buenos Aires, describió a la bronquitis como una afección que puede aparecer después de un cuadro viral o gripal que no logró resolverse completamente.

Por qué puede aparecer una bronquitis

El origen del cuadro puede ser viral o bacteriano. Entre los virus capaces de desencadenarlo se encuentran distintas variantes de influenza y el virus sincicial respiratorio (VSR).

La inflamación producida por una infección viral también puede favorecer la aparición de infecciones sobreagregadas. Según explicó Viudes, en determinados pacientes el proceso puede avanzar desde una gripe hacia una bronquitis y, si la evolución no es favorable, llegar incluso a una neumonía.

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran el aumento de las flemas, catarro y secreciones. También pueden presentarse broncoespasmos, sibilancias —un silbido al respirar— y febrícula.

Por qué hay mayor riesgo en adultos mayores

La edad es uno de los motivos por los cuales los médicos pueden decidir un seguimiento más estricto. Los adultos mayores forman parte de los grupos más vulnerables frente a las enfermedades respiratorias, al igual que los bebés.

En estos casos, una internación permite controlar de manera continua la evolución del paciente y distintos parámetros clínicos, como la aparición de fiebre, posibles signos de deshidratación y los niveles de sodio y potasio.

La hospitalización, sin embargo, no significa necesariamente que el cuadro sea grave. Putruele destacó que Mirtha se encuentra en una habitación común y no en terapia intensiva o intermedia, un dato que, según la especialista, no indicaría por el momento un cuadro de gravedad.

Cómo sigue Mirtha Legrand

El primer parte oficial del Mater Dei indicó que Legrand ingresó durante la mañana del lunes y permanecerá internada para completar estudios y continuar con el tratamiento médico. La institución anticipó que, si no se producen cambios, emitirá un nuevo informe el miércoles.

La conductora ya había dado señales de malestar durante el fin de semana, cuando no pudo encabezar La noche de Mirtha. En aquella oportunidad, Juana Viale ocupó su lugar y contó que su abuela se encontraba atravesando un cuadro gripal.