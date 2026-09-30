El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada por una neumopatía. El informe señaló que la conductora se encuentra “muy bien” y presenta una franca mejoría.

El comunicado fue firmado por el director médico de la institución, Enrique Echagüe, y llevó tranquilidad sobre la evolución de la conductora, que permanece bajo seguimiento médico.

Qué dice el nuevo parte médico

Según el informe, Mirtha Legrand “se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”.

Además, el Sanatorio Mater Dei indicó que la conductora continúa alojada en una habitación común, acompañada por integrantes de su familia.

“Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”, expresó el comunicado.

El centro de salud también informó cuándo se conocerá la próxima actualización sobre su estado. Si no se producen cambios, el próximo parte médico será difundido el viernes 2 de octubre.

Cómo continúa su recuperación

Mirtha permanece internada luego de haber sido ingresada por un cuadro de neumopatía. En los últimos días, el equipo médico había informado que había finalizado el tratamiento con antibióticos y que continuaba evolucionando favorablemente.

La conductora continúa acompañada por sus familiares mientras los médicos siguen de cerca su recuperación.

Durante su internación, su nieta Juana Viale quedó al frente de los programas que habitualmente conduce Mirtha. Días atrás, Juana había transmitido tranquilidad sobre el estado de su abuela y contó que se encontraba mejorando.

Por el momento, el Sanatorio Mater Dei no informó una fecha de alta. La evolución que consta en el último parte médico es favorable y el próximo informe permitirá conocer si se mantienen esas condiciones.