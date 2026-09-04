La histórica conductora no pudo asistir a la grabación de La noche de Mirtha debido a un cuadro gripal. Por precaución, permanece en su casa y Juana Viale ocupará su lugar en la tradicional “mesaza”.

Mirtha Legrand debió modificar a último momento su agenda televisiva debido a un problema de salud. La conductora suspendió este viernes 4 de septiembre la grabación de La noche de Mirtha y deberá guardar reposo en su domicilio.

Según trascendió, Legrand presenta un cuadro gripal y, como medida de precaución, decidió no concurrir a los estudios donde habitualmente graba su programa de los sábados.

La información generó preocupación entre sus seguidores, aunque desde su familia llevaron tranquilidad sobre su estado. Marcela Tinayre, hija de la conductora, confirmó que se encontraba junto a ella y explicó: “Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa”.

Nacho Viale también se refirió al estado de salud de su abuela y señaló que Mirtha amaneció con congestión y síntomas de gripe.

Juana Viale reemplazará a Mirtha

Ante la ausencia de la histórica conductora, será nuevamente Juana Viale quien se ponga al frente de La noche de Mirtha. De esta manera, tendrá una jornada con doble compromiso televisivo, ya que también continuará con su propio ciclo, Almorzando con Juana.

La edición del sábado tendrá entre sus invitadas a Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, quienes mantienen posiciones enfrentadas públicamente en medio del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

También participarán de la mesa las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

No es la primera vez durante este año que Juana debe ocupar el lugar de su abuela. Meses atrás, Mirtha permaneció varias semanas alejada de la pantalla debido a una bronquitis que le provocó dificultades para hablar y por la que debió realizar tratamiento y guardar reposo.

En aquella oportunidad, una vez recuperada, Legrand regresó a su programa y agradeció públicamente a su nieta por haber quedado al frente del ciclo durante su ausencia.

Esta vez, la familia volvió a transmitir tranquilidad y la decisión de no grabar el programa fue tomada como medida de precaución mientras la conductora se recupera del cuadro gripal.