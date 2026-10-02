Karina Milei y una comitiva de gobernadores recorrieron en París el mercado mayorista más grande del mundo. En el marco de una agenda de promoción comercial en Francia, la delegación argentina visitó durante la madrugada el Rungis Marché International para evaluar los circuitos de ingreso, distribución y posicionamiento de los alimentos nacionales en Europa.

Con el objetivo de profundizar la inserción comercial de las economías regionales y monitorear la logística de los productos nacionales en el mercado europeo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una visita oficial a las instalaciones del Rungis Marché International en París, considerado el predio logístico y mayorista de alimentos más importante a nivel global.

La delegación estuvo integrada por el ministro del Interior, Diego Santilli, y una comitiva federal compuesta por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

Inspección operativa de madrugada

La actividad se desarrolló deliberadamente durante la madrugada parisina para coincidir con la apertura del complejo y el momento pico de recepción de mercaderías. Durante el recorrido, las autoridades nacionales y provinciales observaron de primera mano los procesos de descarga, inspección, distribución y comercialización a los que se someten los productos argentinos al ingresar a la Unión Europea.

La comitiva oficial se completó con la participación del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Argentina Week París

La actividad en Rungis forma parte de una cumbre oficial en Francia celebrada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2026. El evento reúne al presidente Javier Milei, a ministros nacionales y a una delegación de 13 gobernadores provinciales, incluyendo a Marcelo Orrego por San Juan. El objetivo central es presentar ante inversores europeos las oportunidades de negocio en sectores clave como agroindustria, minería, energía y tecnología.

Rungis es un complejo de 234 hectáreas en las afueras de París, Rungis es el mercado mayorista de productos frescos más grande del mundo y abastece a gran parte de Francia y Europa.

La presencia de los gobernadores que acompañaron esta recorrida específica responde al perfil exportador de Chubut y Santa Cruz con lana, carne ovina, pescado y mariscos, por Corrientes en cítricos dulces, arroz y carne bovina y por Jujuy, frutas finas, hortalizas y legumbres.

Además de la agenda de comercio exterior y búsqueda de inversiones, los encuentros en París —encabezados por Diego Santilli y Karina Milei junto a los mandatarios provinciales— forman parte de las conversaciones políticas para tejer alianzas de cara al Presupuesto 2027 y la agenda legislativa en torno al proyecto oficial de eliminar las PASO.