Un hombre que se movilizaba en silla de ruedas murió después de ser atropellado por un automóvil en la ciudad de Posadas, Misiones. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 20, en la intersección de las avenidas Mariano Moreno y Marconi.

La víctima fue identificada posteriormente como Plácido Facundo Martínez. Según los primeros datos de la investigación, se encontraba en el sector del semáforo cuando fue embestido por un vehículo blanco.

Tras el impacto, el conductor no se detuvo y escapó del lugar. Una ambulancia llegó minutos después, pero el personal sanitario constató que el hombre ya había fallecido.

La testigo que vio el momento del impacto

Una mujer que se encontraba en la zona aportó detalles sobre lo sucedido. Según relató, observó cómo la silla de ruedas salió despedida tras el impacto y luego vio el cuerpo de la víctima sobre el asfalto.

La testigo también señaló que el hombre era conocido en el sector y que solía permanecer en ese semáforo para pedir monedas. De acuerdo con su relato, utilizaba el dinero que reunía para afrontar el pago del alquiler y tenía una familia.

La Policía inició inmediatamente un operativo para localizar al automovilista y reconstruir las circunstancias del siniestro.

Las cámaras aportaron una pista clave

Durante la investigación, los efectivos analizaron las cámaras de seguridad del 911 instaladas en la zona. Las imágenes permitieron avanzar en la identificación del automóvil involucrado.

De acuerdo con la información difundida este jueves, se trataría de un vehículo cuya patente correspondería a Paraguay. Por ese motivo, la Policía de Misiones inició un intercambio de información con autoridades policiales del país vecino para intentar establecer quién conducía el vehículo y localizarlo.

Los investigadores también reúnen testimonios y otras imágenes para reconstruir el recorrido que realizó el automóvil después del atropello.

Continúa la búsqueda del conductor

El caso quedó bajo intervención de la Justicia y la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del atropello y establecer la responsabilidad del conductor.

Mientras avanza el análisis de las cámaras y de los datos obtenidos sobre el vehículo, la Policía procura localizar al automovilista que abandonó el lugar después del impacto.