La provincia de Misiones ha decidido acelerar y fortalecer sus protocolos de respuesta ante la inminente llegada del fenómeno climático El Niño. Según los pronósticos climáticos actuales, se anticipa que la cantidad de milímetros de lluvia que podría caer en el territorio norteño podría duplicarse o incluso triplicarse por encima de los valores normales durante los próximos meses. Esta situación ha puesto en alerta máxima a los organismos de prevención, especialmente en la cuenca del Río Uruguay, una zona que históricamente se ha mostrado como una de las más vulnerables frente a las crecidas extraordinarias e inundaciones.

El subsecretario de Prevención Civil de la provincia, Enrique Parra, ha destacado que el seguimiento hidrológico es constante y fundamental en esta etapa de preparación. El análisis detallado de la evolución de las lluvias y el comportamiento del río permite a las autoridades emitir alertas tempranas para proteger a las poblaciones ribereñas. Dado que las lluvias intensas registradas en el sur de Brasil y el noreste argentino suelen provocar incrementos muy veloces en los caudales del Río Uruguay, la capacidad de reacción inmediata es el eje central del operativo provincial. Las localidades ubicadas sobre las costas de este río son consideradas prioritarias dentro del esquema preventivo debido a los antecedentes de crecidas registradas en episodios climáticos anteriores.

Escuelas preparadas como centros de evacuación

Uno de los pilares fundamentales del plan de contingencia de Misiones para afrontar las consecuencias de El Niño contempla la preparación de establecimientos educativos para funcionar como centros de evacuación temporales. Estas instituciones han sido seleccionadas meticulosamente bajo criterios específicos: deben contar con condiciones óptimas de accesibilidad, poseer servicios básicos garantizados y tener la capacidad física necesaria para alojar a familias afectadas durante situaciones de emergencia.

“Las escuelas forman parte del sistema de respuesta porque reúnen las condiciones necesarias para recibir a las familias en caso de evacuaciones preventivas”, sostuvo Enrique Parra, enfatizando que el objetivo primordial es que todo el sistema esté plenamente organizado antes de que ocurra una emergencia. Esta medida busca evitar la improvisación y asegurar que los protocolos de actuación establecidos por la provincia se ejecuten de manera eficiente.

Logística integral y asistencia sanitaria

El plan de contingencia no se limita únicamente al acondicionamiento físico de los edificios escolares. Las autoridades provinciales trabajan intensamente en una logística integral para garantizar que los centros de evacuación cuenten con todos los insumos necesarios en caso de ser activados. Esto incluye la provisión y acopio de colchones, alimentos, agua potable y kits de higiene personal.

Además, el protocolo estipula una fuerte coordinación en el área de atención sanitaria. Se busca que cada centro de evacuación no solo sea un refugio físico, sino un espacio donde las familias reciban asistencia médica inmediata si las condiciones de la inundación o el desplazamiento lo requieren. La estrategia de Misiones se basa en la prevención activa, entendiendo que la magnitud de las lluvias previstas por El Niño exige una coordinación previa entre los organismos de defensa civil, educación y salud para mitigar el impacto social y humano de las posibles inundaciones.

El fortalecimiento de estos operativos responde directamente a la necesidad de proteger a los ciudadanos en un contexto donde el clima se presenta extremo. La vigilancia sobre el Río Uruguay se mantiene minuto a minuto, ya que es el principal receptor del exceso hídrico de la región. Con la logística de los centros de evacuación ya trazada y los insumos esenciales en proceso de distribución, la provincia busca estar un paso adelante de los efectos climáticos para garantizar la seguridad de sus habitantes.