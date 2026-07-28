La investigación por la muerte de una jubilada hallada sin vida en el interior de su vivienda continúa rodeada de incertidumbre. El informe preliminar de la autopsia no permitió determinar si la mujer falleció por causas naturales o si fue víctima de una muerte violenta, por lo que los investigadores deberán esperar los resultados de estudios complementarios que demorarán entre 15 y 20 días.

Así lo informó el fiscal de la causa, quien explicó que la médica forense concluyó el examen externo del cuerpo, aunque debido al avanzado estado de descomposición fue necesario realizar estudios internos que demandarán más tiempo.

"Externamente no se aprecia ningún tipo de lesión, pero eso no permite afirmar que haya sido una muerte natural ni tampoco descartar una muerte violenta", explicó el funcionario judicial. Por ese motivo, será fundamental el resultado de los estudios histopatológicos y de las demás pericias realizadas sobre las muestras obtenidas durante la autopsia.

Al ingresar al domicilio, los investigadores encontraron una escena completamente desordenada. La mujer estaba tendida al costado de una cama y, según las primeras averiguaciones, faltarían varios objetos de valor. La Fiscalía trabaja junto a los familiares para establecer con precisión qué bienes fueron sustraídos.

Hasta el momento, la causa tiene un único detenido. Según indicó el fiscal, por ahora solo está acreditado que esa persona habría robado distintos elementos de la vivienda. Entre las pruebas reunidas aparecen registros de cámaras de seguridad en los que se lo observaría llevándose una heladera el día del hallazgo y, previamente, una mesa.

Los investigadores todavía intentan determinar si el sospechoso mantenía algún vínculo con la víctima o si frecuentaba la vivienda. También se confirmó que cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Respecto de la data de muerte, las primeras estimaciones indican que el fallecimiento habría ocurrido entre seis y ocho días antes del hallazgo. Sin embargo, ese plazo también deberá ser confirmado con los resultados de los análisis de laboratorio.

En cuanto al entorno familiar, la Fiscalía solo pudo entrevistar hasta el momento a un nieto de la mujer. El hijo de la víctima habría sufrido un accidente cerebrovascular hace aproximadamente un mes y medio y, según se informó, hacía tiempo que no la veía. Los vecinos, en tanto, manifestaron que la jubilada vivía sola.

Otra de las hipótesis que analizan los investigadores surge a partir de un posible problema respiratorio o pulmonar detectado durante la autopsia. No obstante, el fiscal aclaró que esa posibilidad solo podrá confirmarse o descartarse cuando concluyan los estudios histopatológicos, que serán determinantes para establecer la causa definitiva de la muerte.

Este enfoque prioriza el dato judicial más relevante: la autopsia no confirmó una muerte natural, pero tampoco descartó un homicidio, por lo que la investigación sigue abierta en todas las hipótesis.