La localidad de Mogna, en Jáchal, fue el escenario de una reunión clave para definir el futuro de su infraestructura hídrica. El director del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar, en diálogo con DIARIO HUARPE brindó detalles sobre los acuerdos alcanzados con la empresa Barrick y el municipio local para dar respuesta a reclamos históricos de los regantes moquineros. El encuentro contó con la participación del intendente Matías Espejo y representantes de la firma minera, consolidando una mesa de trabajo articulada para optimizar el recurso hídrico de la zona.

Limpieza de canales y el proyecto de la toma

Una de las novedades más inmediatas es la puesta en marcha de un plan de limpieza de canales. A través de un convenio con Barrick – Mina Veladero, se han destinado 500 horas de maquinaria para realizar la monda de los canales internos de Mogna. Estos trabajos ya se encuentran en ejecución, complementados por maquinaria agrícola municipal que brinda servicios a los pequeños productores para fortalecer la actividad productiva. Ginestar destacó que esta intervención es fundamental para garantizar que el agua llegue de manera eficiente a las parcelas.

Sin embargo, el anuncio más trascendente de la reunión se centró en la obra de toma de agua del río, considerada la "obra maestra" que requiere la localidad. Según reveló el titular de Hidráulica, una empresa de ingeniería proveedora de la minera propuso realizar el proyecto ejecutivo de la toma definitiva como parte de su plan de responsabilidad social empresaria. "Básicamente tendríamos el proyecto para empezar a trabajar de forma seria y definitiva en esa toma", explicó el funcionario, quien calificó la obra como "realizable" y sin grandes conflictos técnicos de ingeniería.

Esta estructura permitirá dejar de depender de soluciones temporales que suelen verse afectadas por las crecientes. Hasta que la obra definitiva se concrete, se implementará una estrategia paliativa: dejar material preparado cerca de la toma actual. El objetivo es "estar un paso adelante de la emergencia" y contar con los recursos necesarios para restituir el cauce rápidamente tras los eventos climáticos que suelen suceder con frecuencia en la zona.

Reparaciones menores y financiamiento

Durante su visita a Mogna, el titular de Hidráulica realizó un relevamiento exhaustivo del sistema hídrico actual. Como resultado, se identificó la necesidad de ejecutar reparaciones en el sistema de compartos, específicamente en lo que respecta a compuertas desarenadoras. Ginestar comparó la importancia de estas obras con los sistemas existentes en Caucete, señalando que, aunque son intervenciones menores en escala, resultan vitales para el funcionamiento del riego.

Para costear estos trabajos, se está trabajando en la elaboración de presupuestos con el fin de solicitar financiamiento a través del fideicomiso minero. "Son obras muy importantes para el sistema; estamos armando un proyectito para cotizar eso", detalló el funcionario. Esta vía de financiamiento permitiría agilizar los tiempos y mejorar la operatividad de los ramos comuneros, que enfrentan problemas similares a los de cualquier sistema de riego provincial.

Potencial productivo y visión a futuro

La impresión general tras el recorrido por la red de riego fue optimista. Ginestar subrayó que Mogna posee un "lindo caudal de agua" que llega por el río, lo que representa un potencial significativo para el desarrollo agrícola si se realizan las inversiones adecuadas. "Con algunas obras menores y otras no tan menores, realmente se puede sembrar mucho ahí", afirmó, destacando que el sistema tiene mayor potencial de lo que aparenta a primera vista.

El encuentro en Mogna cerró con el compromiso de mantener una agenda común entre la provincia, el municipio de Jáchal y el sector privado. La meta es consolidar las mejoras en la cuenca, optimizar los canales existentes y acompañar el desarrollo productivo de la comunidad, pasando de una gestión de crisis ante las crecidas a una planificación hídrica sostenible y definitiva