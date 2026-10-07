El paro de colectivos que afectó este miércoles a San Juan generó una respuesta de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Marcelo Molina, titular del área, cuestionó la medida de fuerza, sostuvo que no fue comunicada por los canales correspondientes y anticipó que se evaluarán sanciones económicas.

"Esta medida de fuerza es lamentable porque no se puede afectar de la manera que se ha afectado a los usuarios. Las sanciones que establece la ley deben aplicarse y, en estos casos, son económicas", afirmó Molina en diálogo con Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE.

Sobre la prestación durante una medida de fuerza, Molina remarcó que "se debería haber garantizado el 50% de las unidades".

Una medida que no fue anunciada

El secretario diferenció el estado de alerta comunicado previamente de una medida concreta. "Un estado de alerta no es el anuncio de una medida. El procedimiento se comunica y debe seguir los pasos correspondientes", sostuvo.

Molina también planteó que el escenario podría estar relacionado con el proceso de cambio de autoridades dentro del gremio. "El diálogo está abierto con todos los sectores, tanto con el empresarial como con el laboral y con los choferes de manera individual", aseguró.

El cruce por el diálogo

Ante una consulta sobre una supuesta falta de diálogo durante los últimos meses, el funcionario fue contundente. "Es totalmente imposible que no haya diálogo. Nosotros dialogamos abiertamente todos los días con los dueños de las empresas y con el personal, porque el sistema es dinámico y requiere ajustes permanentes", expresó.

Finalmente, volvió a cuestionar el impacto del paro y puso el foco en los pasajeros. También mencionó versiones sobre trabajadores que habrían querido prestar el servicio y no pudieron hacerlo. "No se puede afectar de esta manera a los usuarios. Nuestra existencia y funcionamiento están ligados a ellos y son los primeros que tenemos que cuidar", concluyó.