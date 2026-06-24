En un trabajo conjunto entre especialistas ambientales y autoridades municipales, se llevaron adelante monitoreos y tomas de muestras de agua en distintos puntos estratégicos de Valle Fértil, con el objetivo de evaluar la calidad de los recursos hídricos y determinar el estado ecológico de los principales cuerpos de agua de la región.

Las tareas se concentraron en el dique San Agustín, considerado una de las principales reservas hídricas del departamento, aunque también incluyeron el pozo de Colonia Los Valencianos y sectores del río Valle Fértil ubicados en las cercanías de Los Bretes y La Majadita. Según informaron, los datos obtenidos permitirá elaborar un diagnóstico integral sobre las condiciones actuales del agua y generar herramientas para la toma de decisiones vinculadas a su conservación.

El trabajo de campo estuvo a cargo de profesionales del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (CIPCAMI), organismo especializado en el estudio y mitigación de impactos ambientales asociados a distintas actividades productivas. La iniciativa apunta a fortalecer el conocimiento científico sobre los recursos hídricos locales y a contribuir con estrategias de protección ambiental a largo plazo.

Análisis para conocer el estado ecológico

Durante las jornadas de monitoreo, los especialistas aplicaron protocolos técnicos estandarizados para garantizar la confiabilidad de los resultados. Las muestras obtenidas serán sometidas a análisis fisicoquímicos exhaustivos que permitirán conocer con precisión las características del agua en cada uno de los puntos relevados.

Entre los parámetros evaluados se encuentran el nivel de pH, la conductividad eléctrica, la turbidez y la posible presencia de metales pesados u otros contaminantes. Estos indicadores son fundamentales para determinar el estado ecológico de los cuerpos de agua y detectar eventuales factores de riesgo para los ecosistemas acuáticos y para las comunidades que dependen de estos recursos.

Los estudios también aportarán información clave para identificar tendencias ambientales y anticipar posibles problemas relacionados con la calidad del agua, un recurso estratégico para el desarrollo económico, productivo y social del departamento.

Coordinación entre ciencia y gestión pública

La actividad contó con la participación del director de Ambiente y Producción de la Municipalidad de Valle Fértil, Alejandro Páez, quien acompañó las tareas y colaboró en la coordinación entre los equipos técnicos y las instituciones involucradas.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de una mirada científica en la gestión de los recursos naturales resulta esencial para diseñar políticas públicas eficaces. Asimismo, remarcaron que la articulación con organismos especializados permite incorporar variables ambientales y sociales en los procesos de evaluación y planificación.

La presencia de las autoridades locales también busca fortalecer el vínculo entre la investigación científica y la gestión territorial, promoviendo decisiones respaldadas por evidencia técnica y orientadas a la sostenibilidad.

Información para la conservación futura

Los resultados que surjan de este monitoreo servirán como base para futuras acciones de conservación, remediación y manejo sostenible del agua. Además, permitirán generar recomendaciones destinadas a mejorar la calidad de los recursos hídricos y preservar la biodiversidad asociada a estos ambientes.