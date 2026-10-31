Las redes sociales se convirtieron en un nuevo espacio para transmitir la fe y acercar la religión a las generaciones más jóvenes. En Argentina, cuatro monjas comenzaron a utilizar las plataformas digitales para compartir mensajes religiosos, mostrar parte de su vida cotidiana y promover valores como la solidaridad, el amor y el respeto. Sus publicaciones llegan a miles de usuarios y representan una nueva manera de comunicar dentro de la Iglesia católica.

Se trata de Camila, Verónica, Noelia y Agostina, cuatro religiosas pertenecientes a distintas congregaciones que fueron protagonistas de un informe especial de Telefe Noticias. Aunque mantienen sus actividades habituales, como la oración, el estudio, la enseñanza y la asistencia a personas que lo necesitan, también encontraron tiempo para producir contenido destinado a las redes sociales.

La particularidad de estas religiosas es que decidieron adaptar el mensaje de la Iglesia a los códigos de comunicación actuales. A través de videos y publicaciones, buscan acercarse a personas que quizás no participan de las actividades religiosas tradicionales, pero que utilizan diariamente las plataformas digitales.

Una nueva manera de transmitir la fe

Lejos de abandonar sus compromisos religiosos, las cuatro monjas incorporaron las herramientas tecnológicas como un complemento de su vocación. El teléfono celular se convirtió en un instrumento para difundir enseñanzas y compartir reflexiones vinculadas con la vida cotidiana.

Su propuesta consiste en transmitir mensajes de esperanza, solidaridad y convivencia, utilizando un lenguaje cercano a las nuevas generaciones. De esta manera, intentan demostrar que la religión también puede encontrar un espacio dentro de los formatos de comunicación que predominan en internet.

La iniciativa representa, además, un cambio respecto de las formas tradicionales de evangelización. Mientras que durante décadas la transmisión de las enseñanzas religiosas estuvo vinculada principalmente con las iglesias, las escuelas y las actividades comunitarias, las plataformas digitales permiten ampliar el alcance de esos mensajes.

Las protagonistas del informe sostienen su actividad religiosa mientras exploran esta nueva forma de comunicación, que les permite llegar a personas de diferentes edades y lugares.

Las críticas que reciben por ser monjas influencers

Sin embargo, su presencia en internet también tiene aspectos negativos. Las religiosas reconocen que reciben comentarios ofensivos, cuestionamientos y mensajes de odio por el contenido que publican.

A pesar de estas situaciones, decidieron continuar con su actividad digital. Su objetivo es contrarrestar los mensajes negativos mediante publicaciones que promuevan el amor, la empatía y la solidaridad.

La exposición también plantea un desafío dentro de la propia institución religiosa, donde conviven generaciones con diferentes maneras de comprender la comunicación y el uso de las nuevas tecnologías.

En ese contexto, las cuatro jóvenes buscan demostrar que las redes sociales pueden convertirse en una herramienta para acercar la Iglesia a la sociedad sin modificar los principios de su vocación.

La religión también busca su lugar en las redes sociales

El fenómeno de las monjas influencers refleja cómo las plataformas digitales comenzaron a transformar diferentes ámbitos de la vida social, incluida la religión.

Las publicaciones permiten que los mensajes de fe lleguen más allá de los espacios tradicionales de culto y puedan ser compartidos por personas que no necesariamente forman parte de una comunidad religiosa.

Para Camila, Verónica, Noelia y Agostina, el desafío consiste en aprovechar las posibilidades de comunicación que ofrecen estas herramientas sin perder de vista el sentido de su compromiso con la Iglesia.

Así, entre oraciones, actividades solidarias y grabaciones con el celular, estas cuatro religiosas encontraron una manera de combinar una vocación tradicional con las nuevas formas de relacionarse que propone el mundo digital.