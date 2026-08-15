Jimena Monla y Jesús Carrizo tienen recorridos políticos diferentes, pero comparten una misma ambición: dejar de ser solamente parte de la juventud de sus partidos para empezar a construir una carrera propia dentro de la política sanjuanina. Con 29 y 23 años, respectivamente, ambos ya ocupan espacios dentro de sus estructuras y miran al 2027 como una oportunidad para dar un paso más.

La diferencia aparece desde el origen. Monla creció dentro del Partido Bloquista y actualmente es vicepresidenta de la Juventud Bloquista. Su vínculo con el partido está atravesado por una historia familiar que, según contó, comenzó con sus abuelos y continuó con sus padres y tíos. “No me imagino estando en otro partido”, afirmó, dejando en claro que su proyecto político está ligado a la continuidad de esa identidad.

Carrizo, en cambio, construyó su recorrido dentro de La Libertad Avanza. Con 23 años, es autoridad partidaria, preside un ámbito de disciplina, participa del trabajo territorial y estuvo involucrado en la campaña legislativa de 2025. Además, forma parte de las actividades vinculadas con la apertura de nuevas sedes del espacio en San Juan.

Para ambos, el presente ya no pasa solamente por militar. Monla explicó que trabaja territorialmente desde Desamparados y que la juventud tiene presencia en Rawson, Albardón, Caucete y otros departamentos. Carrizo se definió como un dirigente de alcance provincial y destacó su participación en inauguraciones, protocolo y actividades de organización partidaria.

Ese recorrido alimenta una expectativa concreta: ocupar lugares de mayor responsabilidad. La bloquista Jimena Monla sostuvo que los jóvenes “deberían tener en cuenta para el año próximo” y remarcó que tienen fuerza electoral. Jesús Carrizo fue todavía más explícito al hablar del lugar que pretende su sector: aseguró que José Peluc les dice que “la juventud va a ser protagonista”.

En la entrevista del Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, apareció la discusión sobre dirigentes que llevan años ocupando posiciones de poder y generaciones intermedias que quedaron relegadas. Para Monla, los jóvenes están empezando a recibir más espacio y los dirigentes mayores también están acompañando ese proceso. El desafío, en ese escenario, es que la renovación no quede limitada a cargos dentro de las juventudes.

Ahí aparece el verdadero contrapunto entre ambos. Monla pretende renovar desde adentro una estructura histórica como el Bloquismo. Carrizo busca crecer dentro de una fuerza más reciente, que intenta ampliar su estructura territorial y consolidarse como espacio de poder en San Juan.

También tienen diferencias en la forma de mirar la política nacional. Carrizo reivindicó el rumbo de Javier Milei y sostuvo que muchos jóvenes se acercaron a LLA por una expectativa de futuro laboral. “Queremos estar porque queremos un futuro en este país”, sostuvo. Su propia aspiración está ligada a esa idea: recibirse de contador, crear empresas y alcanzar un escenario en el que “las empresas se peleen” por contratar a los jóvenes.

Monla mostró una postura más moderada. Consideró que la sociedad está “un poco desanimada con la política”, aunque entendió que el Gobierno nacional merece tiempo para mostrar resultados. También planteó que hay aspectos que deben revisarse y pidió no perder “la diplomacia”.

De cara a 2027, las diferencias se profundizan. Carrizo sostuvo que LLA “no le cierra la puerta a nadie”, pero aclaró que cualquier acercamiento debe respetar los principios del liberalismo. Monla, en cambio, dejó abierta la continuidad del vínculo entre el Bloquismo y el Gobierno de Marcelo Orrego: “Compartimos muchas de sus propuestas y de sus ideas”, afirmó.

El resultado es la construcción de dos perfiles políticos diferentes. Monla apuesta a una renovación con identidad bloquista y una lógica de acuerdos provinciales. Carrizo intenta convertirse en uno de los dirigentes jóvenes de una fuerza que busca disputar poder desde una identidad libertaria.

Los dos, sin embargo, tienen por delante el mismo desafío: que el lugar que hoy ocupan en las juventudes se transforme en una plataforma para construir poder propio. El 2027 puede ser el primer escenario en el que esa generación deje de ser presentada como “el futuro” y empiece a mostrar cuánto protagonismo puede tener en el presente de la política de San Juan.

Textuales

Jimena Monla / Vicepresidenta de la juventud Bloquista

"Los jóvenes deberían tenerlos en cuenta para el año próximo en el armado electoral para el 2027”.

Jesús Carrizo / Juventud LLA San Juan