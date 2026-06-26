

La próxima recategorización del Monotributo volverá a convertirse en uno de los trámites más importantes del año para los trabajadores independientes y autónomos. Esta gestión, que se realiza dos veces al año, permite actualizar la categoría de cada contribuyente según su nivel de facturación y otros parámetros establecidos por ARCA.

Sin embargo, el impacto de este procedimiento va más allá de la cuota mensual que paga cada monotributista. La escala en la que queda inscripto cada aportante también determina de manera directa el monto de las asignaciones familiares que abona la ANSES por cada hijo, por lo que un salto de letra puede traducirse en un severo e inmediato recorte de los ingresos mensuales que recibe el grupo familiar.

El efecto de este desfasaje se siente con especial crudeza en el actual contexto inflacionario. Muchos contribuyentes se ven obligados a subir su categoría de monotributo debido al aumento nominal en el valor de sus productos o servicios, a pesar de que dicha variación no implique una mejora real en su poder adquisitivo.

De este modo, la inflación actúa como un mecanismo de pinzas: por un lado, empuja a los trabajadores a pagar cuotas impositivas más altas y, por el otro, reduce el auxilio estatal para el sostenimiento de sus hijos.

Para determinar si corresponde cambiar de escala, los monotributistas deben analizar la facturación acumulada de los últimos 12 meses y verificar si superan los límites de su posición actual antes de que venza el plazo definitivo, fijado para el próximo 5 de agosto.

A tener en cuenta

Con el aumento de movilidad del 2,15% que comenzó a regir para el mes de julio de 2026, el nuevo esquema de asignaciones familiares expone la magnitud del recorte.

Los inscriptos en la Categoría A del monotributo percibirán $74.033 por hijo; la Categoría B cobrará $49.939; la Categoría C recibirá $30.206; mientras que las Categorías D, E, F y G pasarán a cobrar un piso de $15.585.

En tanto, quienes queden encuadrados en las escalas más altas (Categorías H, I, J y K) directamente dejarán de percibir asignaciones familiares por hijo. De esta manera, un contribuyente que por la inflación deba pasar de la categoría “A” a la “B” sufrirá una reducción de más del 32% en el beneficio, mientras que quien salte de la “C” a la “D” padecerá una quita cercana al 48%, un golpe que se multiplica en familias con dos o más niños.

Ante la inminencia del vencimiento de la recategorización del monotributo, los especialistas recomiendan a los monotributistas revisar exhaustivamente toda la facturación emitida en los últimos 12 meses y comparar meticulosamente los ingresos con las tablas vigentes del régimen.

Asimismo, se aconseja verificar que la Clave Fiscal cuente con un nivel de seguridad 2 o superior para evitar trabas en el sistema hidrópico de ARCA y, fundamentalmente, analizar de forma previa cómo el eventual cambio de letra impactará en la economía del hogar.

Lo que habitualmente se analiza como un mero trámite administrativo o un cambio en la cuota impositiva, es en realidad una modificación significativa en los recursos con los que miles de familias de clase media y sectores vulnerables cuentan para llegar a fin de mes.