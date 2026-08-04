La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que los pequeños contribuyentes tienen tiempo hasta mañana, antes de la medianoche, para realizar la segunda recategorización anual del Monotributo, en caso de que corresponda. El trámite se realiza con la tabla actualizada que comenzó a regir tras el reajuste de valores.

Los nuevos parámetros contemplan un incremento del 16,85%, porcentaje equivalente a la inflación acumulada durante el primer semestre del año informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La actualización impacta tanto en los límites de facturación de cada categoría como en los montos mensuales que deben pagar los contribuyentes.

Con la nueva tabla, el ingreso máximo anual permitido para permanecer dentro del régimen simplificado se elevó a $126.610.838,75. En la categoría más baja, la A, el límite de facturación anual quedó establecido en $12.009.410,45, equivalente a un promedio mensual cercano a $1.000.784.

Además, desde este mes aumentaron los importes correspondientes al impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. En la categoría A, el pago mensual total será de $49.527,18, mientras que en la categoría B, con un tope anual de ingresos de $17.595.182,74, el importe ascenderá a $56.379,08.

En el extremo superior de la escala, la categoría K tendrá un pago mensual de $1.614.446,04 para quienes prestan servicios y de $702.103,24 para actividades comerciales.

Cómo saber si corresponde cambiar de categoría

La recategorización debe realizarse tomando como referencia la facturación obtenida entre julio de 2025 y junio de 2026. También deben analizarse otras variables vinculadas a la actividad, como alquileres, superficie utilizada, consumo de energía eléctrica y precio máximo de los productos comercializados, según cada caso.

Para completar el trámite, el contribuyente debe ingresar con su clave fiscal al sitio o la aplicación de ARCA y seleccionar el servicio “Monotributo”. Allí aparecerá la opción para iniciar la recategorización.

En aquellos casos donde el contribuyente lleva más de 12 meses dentro del régimen, ARCA ofrece un mecanismo simplificado con información precargada a partir de los datos de facturación electrónica. El usuario debe revisar los valores y confirmar o modificar la información si considera que existe algún error.

Una vez realizada la actualización, el nuevo monto mensual deberá abonarse desde agosto y hasta enero de 2027, cuando se prevé una nueva actualización de las escalas y otra instancia de recategorización.

Quiénes no deben realizar el trámite

No están obligados a recategorizarse quienes tienen menos de seis meses dentro del Monotributo ni aquellos contribuyentes que, por sus ingresos y condiciones actuales, continúan dentro de la misma categoría.

Para quienes tienen entre seis meses y un año de actividad, ARCA establece una proyección anual de los ingresos para determinar la categoría correspondiente.

Luego del cierre del período de recategorización, el organismo realizará controles y podrá aplicar modificaciones de oficio cuando detecte diferencias entre la información declarada y los parámetros establecidos.