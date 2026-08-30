Miguel Montaña, dirigente del Sindicato de Farmacias y secretario de Acción Social de la CGT San Juan, respondió a las críticas que Rogelio Mallea realizó sobre la renovación de autoridades de la central obrera. El referente sindical cuestionó la coherencia del dirigente justicialista para reclamar unidad y renovación en la CGT y le pidió trabajar sobre esas mismas diferencias dentro del PJ.

“La verdad que toda opinión es respetable, pero cuando uno plantea que una institución necesita unidad y renovación, primero debería demostrar esa capacidad en el ámbito que le toca conducir o participar”, sostuvo Montaña en radio Alas.

La respuesta llegó luego de que Mallea cuestionara el clima que dejó la renovación de autoridades de la CGT San Juan, proceso en el que Eduardo Cabello fue ratificado al frente de la conducción. El presidente de la Junta Departamental del PJ de Concepción puso el foco en los sectores sindicales que intentaron presentar una lista alternativa y finalmente no participaron de la definición.

“Cuando vos dejás afuera a alguien es que no estás uniendo”, había afirmado Mallea en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. El dirigente justicialista consideró que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo. “La diversidad de ideas se resuelve de una sola manera, a través del diálogo, y si no existe ese diálogo, por supuesto, no va a haber unidad”, señaló.

Montaña tomó esas declaraciones y trasladó el cuestionamiento hacia la situación interna del peronismo. Recordó que el propio Mallea había planteado que dentro del PJ existen sectores que están “juntos, pero no unidos” y consideró que esa situación debilita su planteo sobre la necesidad de cambios dentro de la CGT.

“Yo le diría al compañero Rogelio que se quede tranquilo, que nosotros somos dirigentes gremiales y tenemos que debatir y plantear las diferencias que tenemos en el ámbito que correspondan y puertas adentro como debe ser”, afirmó.

En ese sentido, le pidió al dirigente justicialista que, desde el lugar que ocupa, trabaje por la unidad partidaria. “Que se preocupe por, ya que él dice que el peronismo está junto, pero no unido, desde el lugar que le toca trabajar en esa unidad y en la renovación que él habla”, sostuvo.

La defensa de la conducción de Cabello

Montaña también defendió el resultado de la renovación de autoridades de la CGT y el respaldo que recibió Cabello. Según explicó, de los 64 gremios que participaron del proceso, 54 se pronunciaron por la continuidad de un secretario general y una conducción que lo acompañe, mientras que otros diez sostuvieron una posición diferente.

El dirigente sindical reconoció que existen discrepancias, pero sostuvo que esas diferencias forman parte de la dinámica de las organizaciones y no implican que se haya abandonado el objetivo de alcanzar la unidad.

“Es hasta sano que haya discrepancia o que haya diferencia en los pensamientos”, señaló. Sin embargo, cuestionó que los conflictos internos se trasladen a los medios y defendió que las discusiones se desarrollen en los plenarios y dentro de los ámbitos sindicales.

Montaña aseguró que la CGT continuará trabajando para acercar posiciones con los sectores que sostuvieron otra postura durante la renovación. “Tenemos que tener un punto que nos una, un punto en común, que es la unidad”, afirmó.

La respuesta de Montaña agregó así un nuevo capítulo a las críticas que Mallea había formulado en Café de la Política sobre la renovación de la CGT. Mientras el dirigente justicialista cuestionó que el proceso no hubiera logrado integrar a todos los sectores, el referente sindical defendió el respaldo mayoritario a la conducción de Cabello y devolvió el debate al PJ, al plantear que la unidad y la renovación también deben demostrarse dentro del propio peronismo.