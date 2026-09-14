La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llegará a San Juan este viernes para participar de una actividad que reunirá a los principales responsables de Seguridad de las provincias.

La visita de la funcionaria nacional se dará en el marco del Consejo Federal de Seguridad, un espacio de coordinación entre la Nación y los gobiernos provinciales para abordar políticas y estrategias vinculadas a la prevención y el combate del delito.

La llegada de Monteoliva fue confirmada por el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, quien destacó que la provincia fue elegida como sede de esta edición del encuentro federal. La presencia de la ministra le dará al encuentro un fuerte perfil institucional, ya que permitirá reunir en un mismo ámbito a las autoridades nacionales y a los funcionarios responsables del área en cada jurisdicción.

“Sumado a un taller teórico práctico con presencia de Naciones Unidas, el viernes y sábado tenemos en la provincia la realización del Consejo Federal de Seguridad. Participarán la ministra de Seguridad Nacional y los ministros de todo el país”, señaló Delgado.

La agenda comenzará con un taller teórico práctico que contará con participación de representantes de Naciones Unidas y continuará durante viernes y sábado con las actividades propias del Consejo Federal de Seguridad. El encuentro apunta a generar un espacio para intercambiar experiencias, analizar problemáticas comunes y avanzar en herramientas de coordinación entre las distintas jurisdicciones.

Para San Juan, la realización de esta actividad también representa una instancia para mostrar ante las autoridades nacionales y provinciales el trabajo que desarrolla la provincia en materia de Seguridad. En ese marco, la visita de Monteoliva será uno de los principales puntos de atención de la agenda.

El secretario de Seguridad sanjuanino ya había puesto el foco en la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos organismos y jurisdicciones para mejorar la respuesta frente a los delitos y las situaciones que requieren intervención estatal.

Con la llegada de la funcionaria nacional, San Juan concentrará durante dos jornadas a referentes de Seguridad de todo