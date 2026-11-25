La lista 2 Abogacía Activa, encabezada por Franco Montes, derrotó a la agrupación de extracción peronista que lideró Sofía Lloveras, de la Lista 1 Abogacía Transformadora, y se quedó con las dos representaciones de los abogados en el Consejo de la Magistratura. La victoria también alcanzó a la elección del Jury de Enjuiciamiento, en un resultado que fortalece al sector vinculado al oficialismo provincial en los principales espacios institucionales de la abogacía sanjuanina.

Tras ocho horas de votación, que finalizaron a las 16, Abogacía Activa consiguió imponerse en ocho de las nueve mesas habilitadas. De esta manera, Montes y Daniela Sánchez ocuparán las dos bancas correspondientes a los abogados en el Consejo de la Magistratura durante los próximos cuatro años.

El resultado tiene una consecuencia política directa dentro del organismo. El Consejo está integrado por cinco miembros: dos representantes de los abogados, un integrante de la Corte de Justicia, un diputado provincial y un ministro del Poder Ejecutivo. Con la llegada de Montes y Sánchez, el sector vinculado al oficialismo provincial contará con tres de los cinco integrantes, al sumar sus lugares al que ocupa la ministra de Gobierno, Laura Palma.

El Consejo tiene un papel central en la selección de magistrados: interviene en los concursos, evalúa los antecedentes de los postulantes y participa en la elaboración de las ternas que luego son enviadas a la Cámara de Diputados, donde se definen las designaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales. Por eso, la renovación de las dos bancas de los abogados representa una posición estratégica para los próximos cuatro años.

El triunfo de Abogacía Activa también se trasladó al Jury de Enjuiciamiento. En esa elección, Pablo Ernesto Vila y Alejandra Marcela Fili serán los representantes de la abogacía libre.

El Jury está compuesto por cinco integrantes: un miembro de la Corte de Justicia, dos diputados provinciales y dos representantes de los abogados. Es el organismo encargado de juzgar y eventualmente destituir a magistrados y funcionarios del Ministerio Público ante causales como mal desempeño, negligencia grave o comisión de delitos.

De esta manera, el resultado electoral amplía la presencia del oficialismo provincial en el ámbito de la abogacía. A las nuevas representaciones en el Consejo de la Magistratura y el Jury se suma la presidencia del Foro de Abogados, que está en manos de José Salinas. Así, el sector fortalece su posición en los espacios institucionales que tienen incidencia tanto en la selección como en el control de quienes integran el Poder Judicial.