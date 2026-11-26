Franco Montes y Daniela Sánchez asumirán la representación de la abogacía libre en el Consejo de la Magistratura con un anteproyecto para modificar el reglamento interno del organismo y establecer nuevos criterios para seleccionar jueces. La iniciativa apunta a incorporar un sistema de puntuación de los antecedentes académicos y profesionales, los exámenes y las entrevistas, con el objetivo de establecer un orden de mérito en el que la idoneidad sea el principal criterio de evaluación.

Montes adelantó que la propuesta de Abogacía Activa servirá como punto de partida para discutir los cambios con los otros tres integrantes del Consejo. "Nosotros tenemos nuestro proyecto o anteproyecto, si vos le querés llamar, para poner a consideración", explicó a DIARIO HUARPE, y señaló que buscarán construir acuerdos para elaborar un reglamento que mejore el funcionamiento institucional.

Uno de los ejes centrales será establecer una metodología de evaluación con parámetros cuantificables. "Entiendo que hay que establecer un orden de mérito a partir de puntuación", sostuvo Montes, al detallar que se contemplarán los antecedentes académicos, los profesionales, un examen y una entrevista.

La intención es que esas instancias permitan comparar a los postulantes bajo criterios previamente establecidos y que las decisiones de los consejeros tengan una fundamentación. En ese sentido, Montes anticipó que también asumirán el compromiso de fundamentar los votos que emitan durante los procesos de selección.

El dirigente aclaró que la propuesta estará abierta a modificaciones y aportes de los demás integrantes. Además, remarcó que su mandato responde a los abogados que los eligieron durante cuatro años y que buscarán mantener el diálogo con los representantes de la Corte y del Poder Ejecutivo para avanzar en los cambios.

El triunfo electoral de Montes y Sánchez

La propuesta llegará al Consejo luego de una victoria electoral de Abogacía Activa, la Lista 2 que encabezó Montes. La agrupación consiguió poco más del 60% de los votos y se impuso en ocho de las nueve mesas habilitadas, frente a la lista que lideró Sofía Lloveras.

Los comicios se desarrollaron este miércoles, entre las 8 y las 16, con puntos de votación en la sede del Foro de Abogados y en la Segunda Circunscripción Judicial, en Jáchal. Con este resultado, Montes y Sánchez ocuparán durante los próximos cuatro años los lugares que hasta ahora tenían Raúl Acosta y Valeria Torres.

La renovación representa el ingreso de dos nuevos representantes de la matrícula a un organismo de cinco integrantes, que interviene en la selección de jueces, fiscales y defensores oficiales. Sin embargo, para concretar los cambios reglamentarios que propone Abogacía Activa será necesario construir consensos con los otros miembros del cuerpo.