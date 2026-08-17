River volvió a convertir después de casi 400 minutos y el encargado de terminar con una de las peores rachas recientes del Millonario fue Gonzalo Montiel. El lateral apareció como centrodelantero para abrir el marcador ante Argentinos Juniors, pero la alegría no fue completa: pocos minutos después debió abandonar el partido por una molestia muscular.

A los 37 minutos del primer tiempo, Ángel Correa y Thiago Almada participaron de una jugada que terminó ensuciándose con algunos rebotes dentro del área. Montiel leyó la acción, trazó una diagonal y apareció prácticamente como un nueve. Kevin Coronel lo habilitó y Cachete definió de zurda ante la salida del arquero Bryan Cortés para establecer el 1-0.

El gol tuvo un significado especial. River acumulaba 399 minutos sin convertir y todavía no había marcado en las cinco fechas disputadas del Torneo Clausura. En las cuatro jornadas anteriores había caído frente a Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central y Tigre.

Montiel prácticamente no festejó. Después de abrazarse con sus compañeros, el campeón del mundo realizó un gesto hacia los hinchas para pedirles perdón por el complicado momento deportivo que atraviesa el equipo.

El último tanto del Millonario había sido convertido por Rafael Santos Borré a los 87 minutos de la eliminación frente a Aldosivi por la Copa Argentina. La sequía quedó entre las ocho más extensas de la historia del club, aunque lejos del récord de 534 minutos sin convertir registrado en 2010.

La preocupación por Montiel

La noche cambió rápidamente para el lateral. A los cinco minutos del segundo tiempo sintió una molestia en el aductor izquierdo y Eduardo Coudet decidió reemplazarlo por Giovanni González. Luego se lo vio con hielo en la zona afectada.

La situación genera preocupación pensando en la serie contra Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. River no inscribió a otro lateral derecho para esa instancia, por lo que una eventual lesión de Montiel podría obligar al entrenador a buscar alternativas para cubrir el puesto.