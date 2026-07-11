Montiel, el único argentino que podría perderse la semifinal por amarilla

La Selección Argentina se enfrentará a Suiza este sábado a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City para definir su pase a la siguiente ronda. En este encuentro, la atención se centrará en Gonzalo Montiel, quien corre el riesgo de quedar fuera de una posible semifinal si recibe una tarjeta amarilla. El defensor de 28 años ya cuenta con una amonestación recibida durante el tiempo suplementario del partido contra Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

De acuerdo con la reglamentación vigente, los jugadores que sumen dos amarillas entre los dieciseisavos y los cuartos de final serán suspendidos por un partido. Esto significa que si el lateral vuelve a ser sancionado, no podrá participar en el próximo compromiso donde la Albiceleste podría chocar con el vencedor entre Noruega e Inglaterra. El registro disciplinario solo se reiniciará una vez que concluya la etapa de cuartos de final para todos los clasificados.

El futbolista tuvo un rol determinante recientemente, ya que tras ingresar desde el banco frente a Egipto, dio el pase para el gol de Lionel Messi. Previamente, en el debut ante Argelia, había sido reemplazado en el entretiempo. Ante las consultas sobre el rendimiento del equipo y las versiones externas, Lionel Scaloni defendió la integridad de su plantel. El entrenador afirmó que la idea de ayudas arbitrales "no existe" y sentenció que "hay gente que no quiere que Argentina gane" para justificar el origen de ciertos comentarios.