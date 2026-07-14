Gonzalo Montiel dejó en claro cuál es el objetivo de la Selección argentina antes del partido ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El lateral derecho aseguró que el plantel mantiene intacta la ilusión de volver a disputar una final del mundo y destacó el compromiso con el que afrontarán uno de los partidos más importantes del torneo.

"Tenemos la ilusión de estar en otra final", afirmó el defensor durante la conferencia de prensa previa al entrenamiento de la Albiceleste en Atlanta.

Montiel reconoció la jerarquía del rival, aunque confía plenamente en el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni. "Nos enfrentamos a un rival muy difícil, con dos extremos muy buenos. Tienen muy buenos jugadores, pero más allá de los nombres es un muy buen equipo", analizó.

El defensor, de 29 años, remarcó que Argentina deberá mantenerse fiel a su identidad para intentar conseguir el pasaje al partido decisivo. "Jugar una semifinal es un privilegio"

El futbolista de River también valoró la posibilidad de disputar una nueva semifinal con la camiseta de la Selección. "La verdad que es muy lindo jugar una semifinal, más con esta camiseta. Estamos muy contentos, muy felices y vamos pasito a pasito", expresó.

Además, evitó alimentar la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses y pidió centrar toda la atención en el juego. "Los partidos se definen dentro de la cancha. Lo de afuera está de más. Sabemos que vamos a sufrir, analizamos a Inglaterra, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, que es lo principal", sostuvo.

El choque de este miércoles marcará el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo. El historial favorece a los ingleses con tres victorias, mientras que la Albiceleste ganó en dos oportunidades.

Entre esos antecedentes sobresale el inolvidable triunfo por 2-1 en los cuartos de final de México 1986, con los dos goles de Diego Maradona, y la clasificación por penales en Francia 1998 tras igualar 2-2.

Ahora, ambas selecciones volverán a cruzarse por primera vez en una semifinal mundialista. Con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022, Argentina buscará otro paso histórico rumbo a una nueva final.