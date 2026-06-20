La Selección Argentina continúa su preparación para el duelo del próximo lunes ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya comienza a definir el equipo. La principal novedad pasa por la situación de Gonzalo Montiel, quien no será titular debido a una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho.

El lateral de River Plate arrastró molestias durante los últimos días y el jueves trabajó de manera diferenciada. Si bien este sábado volvió a entrenarse en el campo de juego junto a sus compañeros y mostró una evolución favorable, el cuerpo técnico decidió no exigirlo desde el arranque para evitar riesgos mayores.

De esta manera, Nahuel Molina recuperará la titularidad en el sector derecho de la defensa. El futbolista del Atlético de Madrid ya dejó atrás los inconvenientes físicos que lo afectaron en la previa de la Copa del Mundo y se encuentra en óptimas condiciones para volver al once inicial.

La situación de Montiel no está relacionada con la lesión que sufrió antes de incorporarse a la concentración argentina. En aquella oportunidad, el defensor padeció una molestia en el isquiotibial de la pierna contraria durante las semifinales del Torneo Apertura, lo que incluso le impidió disputar la final con River.

A pesar de no ser titular frente a Austria, el lateral campeón del mundo integrará el banco de suplentes y no se descarta que pueda sumar minutos durante el encuentro si el desarrollo del partido lo permite.

La recuperación de Montiel representa una buena noticia para Scaloni, que busca llegar con todos sus futbolistas disponibles a la etapa decisiva del certamen. Además, el cuerpo técnico espera contar plenamente con él para el compromiso posterior ante Jordania.

Con este panorama, Argentina ajusta detalles para un partido clave que podría asegurar su clasificación a los 16avos de final. Tras el contundente triunfo por 3-0 sobre Argelia en el debut, la Albiceleste intentará dar un nuevo paso hacia los octavos con una formación que tendrá al menos una modificación obligada en la defensa.

La probable alineación argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. El encuentro entre Argentina y Austria se disputará el lunes desde las 14, en el AT&T Stadium de Dallas.