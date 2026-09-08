Gonzalo Montiel volvió a hacer historia con la camiseta de River. El defensor marcó en el triunfo ante Independiente Rivadavia y llegó a los 17 goles con la camiseta del Millonario, una cifra que le permitió superar a Juan Pablo Sorín.

Con ese registro, el campeón del mundo quedó tercero entre los defensores más goleadores de la historia del club. Por delante aparecen Hernán Díaz, con 21 tantos, y Daniel Passarella, con 103.

La lista histórica

Montiel había debutado en la Primera de River en 2016, de la mano de Marcelo Gallardo. Durante su primera etapa en el club, que se extendió hasta 2021, convirtió seis goles.

Luego de su paso por el fútbol europeo, regresó a River en 2025. Desde entonces sumó otros 11 tantos y se afianzó además como uno de los encargados de ejecutar penales.

La lista de defensores más goleadores de River quedó encabezada por Passarella, con 103 goles; Hernán Díaz, con 21; Montiel, con 17; Sorín, con 16, y Paulo Ferrari, con 15.