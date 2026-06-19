Montiel tiene problemas físicos y perdería la titularidad contra Molina

La Selección Argentina completó una nueva jornada de entrenamientos en Kansas con el foco puesto en el duelo frente a Austria. La novedad principal del jueves fue la presencia de Gonzalo Montiel trabajando de manera diferenciada respecto al grupo. El lateral derecho de 29 años presenta una sobrecarga muscular que obligó al cuerpo técnico a bajarle las cargas de trabajo para evitar una lesión de mayor gravedad.

Aunque el futbolista de River integró la formación inicial en el triunfo por 3-0 ante Argelia, su lugar en el equipo titular corre riesgo para el próximo lunes. La molestia física que padece no le permitió realizar la práctica con normalidad, y se espera que pueda sumarse al plantel este viernes. Ante este panorama, Nahuel Molina asoma como el principal candidato para ocupar la banda derecha en el compromiso que se disputará a las 14.00 en Dallas.

Lionel Scaloni también evalúa otras modificaciones tácticas de cara al segundo partido del torneo. En los próximos ensayos se definirá si Nicolás González y Julián Álvarez ingresan en reemplazo de Thiago Almada y Lautaro Martínez respectivamente. Estas variantes se sumarían al posible cambio en el lateral, completando tres modificaciones en relación al debut victorioso de la defensora del título.

Dentro del panorama médico, el entrenador recibió dos noticias positivas durante la sesión. Nicolás Tagliafico logró dejar atrás una dolencia en el sóleo de su pierna izquierda y se entrenó a la par de sus compañeros. Del mismo modo, Leandro Paredes ya se encuentra recuperado y a disposición para sumar minutos en la competencia internacional.