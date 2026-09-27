Juan Pablo Montoya respaldó a Franco Colapinto después del accidente ocurrido durante el Gran Premio de Azerbaiyán. El expiloto colombiano destacó la intención del argentino de aprovechar una oportunidad durante el relanzamiento.

“Tienes que admirarlo”, expresó Montoya durante su análisis en F1 TV. El colombiano explicó que admira a los pilotos que buscan atacar cuando encuentran una posibilidad durante una carrera.

El análisis del accidente

Montoya también explicó cómo pudo producirse el error de Colapinto en la primera curva. Según su análisis, el argentino pudo haber tomado como referencia una frenada diferente debido a la velocidad y al comportamiento del resto de los autos.

El expiloto señaló que los pilotos que vienen por detrás pueden encontrarse con una situación similar a un embotellamiento. También reconoció que Colapinto frenó demasiado tarde, perdió el control y terminó golpeando a Gasly y dejando fuera de carrera a Norris.

Colapinto asumió la responsabilidad

Después del accidente, Colapinto asumió la responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas a su compañero de equipo y a Alpine. El argentino explicó que bloqueó al comenzar a frenar y que luego quedó fuera de control durante toda la frenada.

El incidente provocó el abandono de los tres pilotos involucrados. Para Colapinto, además, significó el final de una racha de 30 Grandes Premios consecutivos llegando a la bandera a cuadros.